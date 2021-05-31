В Ставрополе будут судить двух парней, избивших отца с ребенком

Новости

В пригороде Воронежа мужчину застрелили по ошибке 14:10
Ученые МГУ предложили новый метод лечения тяжелой формы COVID-19 13:56
Мантуров: Aurus станет "самым русским" автомобилем 13:43
Кузнецова назвала число возвращенных из Сирии детей в 2020 году 13:42
Подготовка стратегических учений РФ и Беларуси перешла в активную фазу 13:41
СК возбудил дела из-за размещения фото нацистов на сайте "Бессмертного полка" 13:39
Вузы получат 600 млн рублей на обучение по профилю "искусственный интеллект" 13:35
Вышел трейлер аэробик-комедии с Роуз Бирн "В ритме жизни" 13:35
Минский суд отказал в удовлетворении жалобы на задержание россиянки 13:29
Москвичи увидят солнечное затмение в июне 13:28
Металлурги ответили на слова Белоусова о сверхдоходах отрасли 13:28
Кузнецова: В 2020 году снизилось число преступлений против детей 13:17
Путин призвал дать доступ родительским комитетам к организации питания в школах 13:14
Эксперты пояснили, как коронавирус влияет на слух 13:12
В перезапуске "Секса в большом городе" появится мистер Биг 13:09
Брянское УФСБ рассекретило документы о концлагере "Дулаг-142" 13:05
Хрюша и Степашка примут участие в марафоне, посвященном Дню защиты детей 13:03
В Росавиации объяснили закрытие десятков аэродромов 13:02
Песков призвал не искать виновных в ситуации со сверхприбылями металлургов 12:55
Минпромторг: Автозаводы РФ не остановятся из-за проблем с микрочипами 12:47
Песков: Решения о том, возглавит ли Путин список "Единой России" на выборах, не принималось 12:47
В праймериз "Единой России" приняли участие почти 12 млн человек 12:45
Пассажиры экстренно севшего в Берлине самолета Ryanair продолжили путь 12:39
Оскар Айзек подтвердил, что сыграет Лунного рыцаря в сериале Marvel 12:38
В Минобороны начнет работать управление по искусственному интеллекту 12:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
31.05.2021 13:27
Рубрика: Происшествия

В Ставрополе будут судить двух парней, избивших отца с ребенком

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставрополе завершили расследование уголовного дела об избиении двумя молодыми людьми отца с ребенком. Теперь материалы дела переданы в суд, заявили в краевом следственном управлении СК РФ.

Фото: Дина Веретельникова/ТАСС
Стрелявшему по людям екатеринбуржцу предъявлено обвинение

Напомним, инцидент произошел 17 марта в Юго-Западном районе города. 41-летний мужчина шел по улице со своим трехлетним сыном, когда проехавшая рядом машина обрызгала их водой. На сделанное замечание двое молодых людей, ехавших в автомобиле, выскочили из него и набросились на обидчика. Они поочередно ударили мужчину кулаками в голову.

- В результате потерпевший упал вместе с ребенком, а злоумышленники скрылись. Мужчина с двухсторонним открытым переломом челюсти был госпитализирован в больницу, - уточнили в СК.

Позже нападавших объявили в розыск, а случай вызвал общественный резонанс, так как видеозапись происшествия появилась в сети. Спустя четыре дня парней удалось задержать. Выяснилось, что раньше они привлекались к административной и уголовной ответственности, в том числе за причинение вреда здоровью.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статья 213 УК РФ ("Хулиганство") и 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"). Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

Главное сегодня

Путин примет участие в дискуссии на ПМЭФ
В России стартовал Единый государственный экзамен
МИД: SWIFT могут вовлечь в "санкционную спираль" против России
Опубликовано видео задержания устроившего стрельбу екатеринбуржца
Что будет с российской экономикой в ближайшие годы
Почему в автоавариях чаще гибнут ночью, а пешеходов сбивают днем
Банк России рассказал о трех схемах мошенничества на рынке Форекс