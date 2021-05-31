В Ставрополе будут судить двух парней, избивших отца с ребенком

В Ставрополе завершили расследование уголовного дела об избиении двумя молодыми людьми отца с ребенком. Теперь материалы дела переданы в суд, заявили в краевом следственном управлении СК РФ.

Напомним, инцидент произошел 17 марта в Юго-Западном районе города. 41-летний мужчина шел по улице со своим трехлетним сыном, когда проехавшая рядом машина обрызгала их водой. На сделанное замечание двое молодых людей, ехавших в автомобиле, выскочили из него и набросились на обидчика. Они поочередно ударили мужчину кулаками в голову.

- В результате потерпевший упал вместе с ребенком, а злоумышленники скрылись. Мужчина с двухсторонним открытым переломом челюсти был госпитализирован в больницу, - уточнили в СК.

Позже нападавших объявили в розыск, а случай вызвал общественный резонанс, так как видеозапись происшествия появилась в сети. Спустя четыре дня парней удалось задержать. Выяснилось, что раньше они привлекались к административной и уголовной ответственности, в том числе за причинение вреда здоровью.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статья 213 УК РФ ("Хулиганство") и 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"). Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.