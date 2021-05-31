Единственный в России колесный пароход "Н.В. Гоголь" открыл 110-ю навигацию

Врачи и медсестры центральной МСЧ-58, Северодвинской городской клинической больницы № 2 и Северодвинской станции скорой помощи стали первыми в этом году пассажирами прогулочного рейса на ретро-пароходе "Н.В. Гоголь", который открыл свою 110-ю навигацию на Северной Двине.

Построенный в 1911 году на верфи нижегородского Сормовского завода (ныне завод "Красное Сормово") и возрожденный-восстановленный стараниями мастеров северодвинской "Звездочки", он уже много лет радует жителей и гостей Поморья возможностью прогуляться по Северной Двине на единственном в России колесном пароходе.

Как сообщил "РГ" официальный представитель ЦС "Звездочка" Евгений Гладышев, пароход "Н.В. Гоголь" является историческим памятником регионального значения, отмечен знаком "Морское наследие России". В 2010 году судно стало лауреатом Национальной туристской премии имени Юрия Сенкевича. Как старейшее судно, совершающее пассажирские рейсы, пароход "Н.В. Гоголь" внесён в Книгу рекордов России.

При длине 72 метра и ширине не более четырнадцати "Гоголь" способен принять на борт до 120 пассажиров. При этом осадка не превышает 1,4 метра, что позволяет колесному пароходу с паровой машиной в 380 лошадиных сил уверенно ходить в устье Северной Двины и подниматься против течения до Холмогор и выше...

В этот раз навигацию торжественно открывали на Красной пристани в Архангельске - с участием руководителей региональной и муниципальных властей, Росморпорта, туристических организаций. Добрыми словами, благодарственными письмами и грамотами минпромторга России, губернатора Архангельской области, областного собрания депутатов, глав Архангельска и Северодвинска были отмечены специалисты ЦС "Звёздочка", которые внесли заметный вклад в сохранение уникального судна. А первыми на борт, как уже сказано, ступили те, кто заботился о сохранении здоровья корабелов, кто противостоял распространению коронавирусной инфекции, помогал и помогает реабилитации северян, переболевших COVID-19.

Нынешняя навигация парохода "Н.В. Гоголь" продлится до конца сентября. Ожидается, что за это время пароход выполнит около полусотни рейсов и перевезёт не менее четырёх тысяч пассажиров. По завершению навигации судно вернётся к причалу "Звездочки", и там, в межнавигационный период, будут проведены необходимые работы для поддержания в исправном состояние всех машин и механизмов судна.