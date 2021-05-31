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31.05.2021 17:49
Рубрика: Происшествия

Разбившийся на самокате солист Мариинского театра пришел в сознание

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

31-летний солист Мариинского театра Давид Залеев, который две недели назад разбил голову при падении с электросамоката, пришел в сознание.

Фото: iStock
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Как сообщили "РГ" в Мариинском театре, артист дышит самостоятельно, его состояние улучшилось.

Напомним, ЧП произошло на Лермонтовском проспекте. Давид Залеев ехал на электросамокате по тротуару и заметил группу пешеходов. Артист попытался их объехать и упал. При падении он ударился головой о поребрик.

Артиста госпитализировали в тяжелейшем состоянии, его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Несчастный случай с Давидом Залеевым широко обсуждался в Петербурге на фоне дискуссии об опасности электросамокатов.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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