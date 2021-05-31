Разбившийся на самокате солист Мариинского театра пришел в сознание

31-летний солист Мариинского театра Давид Залеев, который две недели назад разбил голову при падении с электросамоката, пришел в сознание.

Как сообщили "РГ" в Мариинском театре, артист дышит самостоятельно, его состояние улучшилось.

Напомним, ЧП произошло на Лермонтовском проспекте. Давид Залеев ехал на электросамокате по тротуару и заметил группу пешеходов. Артист попытался их объехать и упал. При падении он ударился головой о поребрик.

Артиста госпитализировали в тяжелейшем состоянии, его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Несчастный случай с Давидом Залеевым широко обсуждался в Петербурге на фоне дискуссии об опасности электросамокатов.