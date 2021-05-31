В Гатчине под открытым небом прозвучит опера "Пиковая дама"

5 июня в Приоратском парке Гатчины прозвучит опера Петра Чайковского по мотивам одноименной повести Александра Пушкина "Пиковая дама". Таким образом Симфонический оркестр Ленинградской области (СОЛО) под управлением Михаила Голикова отметит 222-летие Пушкина.

Представление будет дано под открытым небом, в естественном амфитеатре склонов Приоратского парка. Здешние живописные пейзажи и дворец станут прекрасным фоном для художественных декораций, выполненных Алесей Исаевой.

Персонажи предстанут перед зрителями в несколько непривычных образах, обещают в пресс-службе оркестра. Режиссер Александра Победоносцева, как и Чайковский, глубоко сопереживает героям и старается показать личную трагедию каждого из них.

- В первую очередь моя постановка о человеческих страстях и одержимости, - объясняет Александра Победоносцева. - Главным художественным образом, выражающим сложность мечущихся, противоречивых натур героев, пытающихся найти свою судьбу, станут двери. Герман ищет выход, он открывает не ту дверь и уходит из реального мира, всем своим существом заболев игрой, отдает ей душу. В музыке Чайковского это слышно.

Сольные партии исполнят: Екатерина Каневская (Графиня) и Евгений Наговицын (Герман) из Михайловского театра, Олеся Петрова (Полина) из Мариинского театра, а также Мария Митюрёва (Лиза), Владимир Самсонов (Томский), Владимир Целебровский (Елецкий).

Мероприятие станет частью традиционного областного Пушкинского праздника "Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет…". Начало спектакля в 18.00, вход свободный.