В Коми возбудили дело по факту разлива нефти после аварии в НАО

В Республике Коми возбудили уголовное дело по факту разлива нефти в результате аварии на Ошском месторождении. Из-за этого были загрязнены почвенно-растительные покровы и акватории рек Колва и Уса.

Как подтвердили в прокуратуре Республики Коми, дело возбудили по статье 250 УК РФ о загрязнении поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения, которое причинило существенный вред животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному и сельскому хозяйству. ЧП произошло 11 мая. Разлив случился из-за разгерметизации трубопровода Ошского месторождения в Ненецком автономном округе.

Режим ЧС сразу ввели в городе Усинске Республики Коми. Чуть ранее уголовное дело возбудил и Следственный комитет по Архангельской области и НАО по статье 246 УК РФ - "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ".

Печорская природоохранная межрайонная прокуратура внесла представление собственнику нефтепровода.