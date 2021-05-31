Аэропорт Симферополь зафиксировал рекордный для мая пассажиропоток

Аэропорт Симферополь впервые в современной истории обслужил свыше полумиллиона пассажиров в течение мая. По сравнению с маем 2020 года, когда на полуострове начали плавно отменяться антикоронавирусные ограничения, пассажиропоток вырос в 15 раз или на 1500 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

- С учетом продаж билетов и количества заявленных авиакомпаниями рейсов в последний день мая, в этом месяце пассажиропоток составит около 560 тысяч человек, - прогнозируют в аэропорту.

Суточный пассажиропоток достиг максимума в воскресенье, 30 мая, когда аэропорт обслужил 28 888 человек. В этот же день совершили посадку или взлет 204 регулярных рейса. Интересно, что раньше трафик свыше 200 рейсов в сутки фиксировался в Крыму только в августе.

Напомним, за майские праздники аэропорт обслужил рекордные для первой декады месяца 190 тысяч человек. На фоне закрытия из-за пандемии многих популярных заграничных курортов география полетов в предстоящие летние месяцы выросла до максимального в современной истории 61 направления.