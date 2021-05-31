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31.05.2021 17:22
Рубрика: Власть

В Ялте до 30 сентября приостановили большинство строек

Текст: Илья Изотов (Ялта)

Глава администрации Ялты Янина Павленко напомнила застройщикам курортных поселков о запрете на любые строительные работы на территории муниципалитета с 31 мая по 30 сентября. По ее словам, останавливаются все строительные площадки вне зависимости от их размеров и формы собственности.

Фото: iStock
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Правда, исключение сделано для объектов федеральной целевой программы, региональной адресной инвестиционной программы, муниципальных строек и проектов компаний-участников свободной экономической зоны.

- Остальные обязаны остановиться, - заявила Павленко. - Постановление я подписала еще 29 апреля, то есть застройщики предупреждены за месяц. Этого времени вполне достаточно, чтобы подготовиться и законсервировать объекты. Исполнение постановления будем контролировать ежедневно. На нарушителей сотрудники департамента мунконтроля будут составлять акты и передавать их в Госстройнадзор.

В дальнейшем, отметила мэр, планируется внести изменения в городские Правила благоустройства, чтобы сотрудники департамента муниципального контроля имели полномочия разу же составлять протоколы по статье 3.11 Закона Республики Крым об административных правонарушениях с наложением штрафов до 5000 рублей. "Штрафовать при этом можно хоть каждый день", - уточнила Павленко. - Но все же надеюсь на понимание застройщиков. Доверяю - но проверяю".

Ранее о запрете на любые строительные работы на территории большой Ялты заявил глава РК Сергей Аксенов. При этом подрядчика самой резонансной стройки на Южном берегу Крыма - детского лагеря в Форосе - глава региона обязал к началу лета убрать все заборы, оставив лишь ограждения собственно возводимых объектов, и благоустроить территорию парка. Стройка возобновится после выдачи девелоперу новых разрешительных документов.

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