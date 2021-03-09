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09.03.2021 18:42
Рубрика: Власть

Строители детского лагеря в Форосе пошли навстречу местным жителям

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Форосе строители детского лагеря "Ак Барс" сделали несколько принципиальных уступок в пользу местных жителей, возражающих против освоения особо охраняемой природной территории. Об этом заявил на встрече с фороссцами глава Крыма Сергей Аксенов.

Фото: vk.com/aksenovrk
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- Застройщик практически в два раза уменьшил территорию и приблизил ее непосредственно к зданиям и сооружениям, - уточнил Аксенов. - В два раза уменьшили ограждаемую территорию.

В свою очередь, мэр Ялты Янина Павленко конкретизировала площадь ограждаемой площадки - три гектара, а не 7,8, как планировалось ранее. Тем не менее прокуратура Республики Крым начала проверку по факту застройки парка, для чего истребована проектная и техническая документация. Результаты проверки надзорный орган опубликует 23 марта. Пока же Сергей Аксенов еще раз заверил местных жителей, что в Форосском парке возводится именно детский лагерь с необходимой для детского отдыха инфраструктурой.

- Это будет детский лагерь, я гарантирую, пожалуйста, все записывайте - это будет детское учреждение, - настаивает Аксенов, особо подчеркивая, что никаких нарушений при выделении земли и согласовании стройки со стороны республиканских органов власти не было.

Взамен каждого спиленного дерева будет высажено пять новых, а к разработке дендроплана ООПТ привлекут специалистов Никитского ботанического сада.

Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко заверил местных жителей, что все восемь карт пляжей санатория "Форос" и еще три пляжа поселка благоустроят и оставят открытыми, как и сам старинный форосский парк.

Как утверждают застройщики, проект детского оздоровительного комплекса "Ак Барс" получил положительное заключение госэкспертизы, а проектная документация прошла все этапы согласования - от публичных слушаний до получения разрешения от министерства природы Крыма. Последнее, напомним, своим приказом увеличило допустимый норматив застройки территории с 8 до 20 процентов.

Фото: Наталья Попова
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В детский оздоровительный комплекс "Ак Барс" будут входить два спальных корпуса высотой три и восемь этажей, трехэтажная столовая с общежитием для персонала (для чего реконструируется старое здание), новый многофункциональный спортивный комплекс, бассейн (реконструкция) и клуб (капремонт). После открытия детского оздоровительного комплекса "Ак Барс" примет на работу 300 сотрудников для постоянной и сезонной работы.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал обратить внимание на застройку Форосского парка и для этого задать необходимые вопросы руководству Крыма.

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