Песков прокомментировал ситуацию с вырубкой деревьев в парке Форос

О ситуации с вырубкой деревьев в крымском парке Форос, на которую президенту пожаловались крымчане, в Кремле спросят руководство полуострова. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Песков не знал о таком обращении и обещал разобраться. "Мне неизвестно, чтобы эта тема докладывалась президенту, но безусловно, это очень важно, мы обратим на это внимание и зададим вопрос руководству Крыма", - заверил он.

По словам задавшего вопрос журналиста, жители переживают за судьбу реликтовых деревьев, которые вырубают для строительства детского лагеря, и записали обращение к Владимиру Путину.