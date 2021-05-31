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Текст:   Юлия Суконкина  (Республика Крым)
12:35 31.05.2021

В Крыму аренда квартир на курортах подорожала на треть

Перед началом курортного сезона цена посуточной аренды жилья в Крыму выросла на 33 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а спрос - в 10 раз, сообщили эксперты "Авито Недвижимость".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Среди курортных городов лидирует Ялта, где средняя стоимость краткосрочной аренды квартиры за год выросла в 1,5 раза - до 3000 рублей в сутки. В Евпатории - на 26 процентов до 2000 рублей, в Феодосии - на 20 процентов до 1800 рублей, в Алуште - на 14 процентов до 2000 рублей, в Судаке - на 8 процентов до 2000 рублей.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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- Такой рост цен объясняется тем, что в 2020 году в стране из-за коронавируса ограничивалось перемещение граждан. И горизонт планирования у россиян сузился. Хозяева недвижимости боялись завышать цены. Но спрос на объекты был, и в этом году арендодатели повысили цены на недвижимость, понимая, что квартиры и дома все равно снимут вне зависимости от соотношения цены и качества, - говорит руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимость" Артем Кромочкин.

Интерес к посуточной аренде жилья в Крыму вырос в 10 раз. Жителей материковой части РФ больше всего интересует недвижимость в Судаке, Алупке, Севастополе и Ялте.

Предложение посуточной аренды недвижимости в курортных городах Крыма выросло в несколько раз. В Судаке - в 5,2 раза, в Алупке - в 3,6, в Ялте - в 3,3, в Севастополе - в три, в Феодосии - в 2,8 раза. На этом в высокий туристический сезон можно хорошо заработать, особенно сейчас, когда спрос в несколько раз превышает предложение. По словам риелторов, на рынке множество вариантов аренды комнат в двушках и трешках: хозяева летом ютятся в одной комнате, остальные же предлагают туристам.

В прогнозе стоимости посуточной аренды мнения экспертов разошлись. Артем Кромочкин считает, что цены могут подняться еще на 20-30 процентов.

- Ценовая политика продиктована спросом на жилье, который будет таким же высоким все лето, поскольку альтернативы у желающих отдохнуть на море в этом году фактически нет, - уверен он.

Другая точка зрения у руководителя отдела продаж агентства "Триумф" Григория Золотарева.

- Посуточная аренда в Севастополе в прошлом году подорожала на 30-40 процентов, а в этом году она не стала дешевле, но и заметного роста тоже нет. Жилье дорожает в этом году к определенным датам, например, ко Дню Победы или Дню ВМФ.

По его словам, спрос на аренду недвижимости большой, до конца июля практически все в Севастополе забронировано. Туристов интересуют объекты разного ценового сегмента: и квартиры эконом-класса за 2000-2500 рублей в сутки, и дома премиум-класса от 100 тысяч рублей в сутки.

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