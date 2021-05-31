Свердловчанка отсудила у коммунальщиков 60 тысяч за упавшее на авто дерево

Автомобиль жительницы Свердловской области, припаркованный в "кармане" у дома на улице Шиловской в Березовском, пострадал во время непогоды. Из-за порыва ветра дерево упало на транспортное средство и повредило его. Спустя год в инциденте признали виновными коммунальщиков.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, согласно экспертизе, стоимость восстановительного ремонта составила 58 005 рублей. Владелица обратилась в городской суд с иском к администрации, МКУ "Благоустройство и ЖКХ" и управляющей организации о возмещении ущерба, а также - морального вреда.

- Истец просила взыскать убытки в размере 58 005 рублей пропорционально вине каждого ответчика, расходы по оплате госпошлины - 1 930 рублей, а также компенсацию морального вреда - 50 тысяч рублей. В заявлении женщина отметила, что падение дерева и повреждение автомобиля наступило именно по вине ответчиков, которые ненадлежащим образом смотрели за состоянием насаждений, - говорится в сообщении.

Суд установил, что упавшее дерево входило в состав объектов придомовой территории. Услуги по ее содержанию предоставляла управляющая компания, поэтому она и должна отвечать за рухнувшее растение.

Городской суд иск удовлетворил частично. С УК взыскали 58 005 рублей и расходы по оплате госпошлины - 1 940 рублей. Иск к администрации Березовского городского округа, МКУ "Благоустройство и ЖКХ" округа был оставлен без удовлетворения.

Ответчик не согласился с таким решением и подал апелляцию в Свердловский областной суд, который оставил без изменений решение первой инстанции.

Напомним, в мае прошлого года на территории Екатеринбурга и соседних городов буйствовал ураганный ветер, порывы которого достигали 27-28 метров в секунду. Самый громкий инцидент, случившийся в тот период из-за стихии, это гибель рабочего после падения строительного крана. В Полевском женщина, на которую упали сломавшиеся ветки, попала в больницу без сознания. В Екатеринбурге были повалены десятки деревьев, повреждено множество автомобилей, кровли строений, балкон жилого дома. В десятках муниципальных образований отключился свет. Наблюдались нарушения электроснабжения в пригородах Невьянска и Ревды.