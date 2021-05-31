Рябков: Повестки дня РФ и США перед встречей президентов не совпадают

"Повестки дня США и РФ не совпадают, но мы традиционно готовы реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны", - отметил дипломат, добавив, что "к сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже". По словам Рябкова, в ближайшие дни Вашингтон получит ряд сигналов из Москвы, и они будут для американцев некомфортными.

Замминистра также выразил непонимание, почему США рекомендуют своим гражданам, у которых истекают визы, покинуть Россию до середины июня. "Не очень понятно, почему такого рода сигналы американцам направляются их консульскими учреждениями​​​. Есть известная процедура, действующая по линии наших ведомств, в том числе миграционной службы, которая в рамках МВД функционирует. Там есть определенные графики, которые должны соблюдаться", - напомнил Рябков.