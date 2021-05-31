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31.05.2021 13:20
Рубрика: Власть

Рябков: Повестки дня РФ и США перед встречей президентов не совпадают

Текст: Юрий Когалов
Повестки дня Москвы и Вашингтона в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоится 16 июня в Женеве, не совпадают. Об этом заявил заместитель министр иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Фото: МИД РФ/РИА Новости Фото: МИД РФ/РИА Новости
Фото: МИД РФ/РИА Новости

"Повестки дня США и РФ не совпадают, но мы традиционно готовы реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны", - отметил дипломат, добавив, что "к сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже". По словам Рябкова, в ближайшие дни Вашингтон получит ряд сигналов из Москвы, и они будут для американцев некомфортными.

Фото: Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
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Замминистра также выразил непонимание, почему США рекомендуют своим гражданам, у которых истекают визы, покинуть Россию до середины июня. "Не очень понятно, почему такого рода сигналы американцам направляются их консульскими учреждениями​​​. Есть известная процедура, действующая по линии наших ведомств, в том числе миграционной службы, которая в рамках МВД функционирует. Там есть определенные графики, которые должны соблюдаться", - напомнил Рябков.

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