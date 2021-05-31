Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией

Новости

Сборная Швеции впервые с 1937 года не попала в топ-8 чемпионата мира 23:06
Сборная России по хоккею вышла в плей-офф чемпионата мира 22:32
Мишустин обсудил с премьером Беларуси проблемы интеграции 21:59
Названы победители праймериз "Единой России" в Москве 21:40
Су-27 сопроводил бомбардировщик ВВС США над Балтийским морем 21:28
Эрдоган объявил о частичном снятии коронавирусных ограничений 20:53
Минобороны сообщило последние данные о коронавирусе в армии 20:35
Россия - Швеция - онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 20:15
В Казани легковушка сбила двух пешеходов на переходе 20:04
Избившему самокатчика бойцу ММА избрали запрет определенных действий 19:42
Макрон назвал неприемлемой слежку за союзниками 19:39
Полузащитник "Спартака" Тиль отдан в аренду в "Фейенорд" 19:34
Собак привлекут для обнаружения больных COVID-19 по запаху 19:29
Тарасенко, Орлов и Григоренко сыграют за сборную России против Швеции 19:28
Минсельхоз увеличил квоту на импорт турецких томатов 19:07
Эксперт: Необходимо упростить получение рецептов на все обезболивающие 19:07
Актер Филимон Сергеев найден мертвым в своей квартире в Москве 19:06
Житель Подмосковья получил 11 лет за убийство воспитательницы в детском саду 19:03
ФАС подпишет с мобильными операторами соглашение против спам-звонков 18:53
Минобрнауки выделит вузам и НИИ более 8 млрд рублей на новое оборудование 18:44
Более 40 человек удалены с экзаменов в первый день ЕГЭ 18:37
Посольство: Чехию покинули все попавшие под сокращение дипломаты 18:30
В АЮР напомнили об обязанности магазинов принимать назад испорченные продукты 18:29
Правительство расширило перечень отраслей для поддержки в регионах 18:09
Агуэро перешел в "Барселону" 17:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
31.05.2021 23:08
Рубрика: Экономика

Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией

Авиасообщение с Турцией и Танзанией будет приостановлено как минимум до 21 июня. Это связано с развитием пандемии коронавируса в этих странах.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

"С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно", - говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В Росавиации объяснили закрытие десятков аэродромов

Ранее власти Турции сняли часть ограничений по COVID-19 в связи с уменьшением случаев заражения и выражали надежду на возобновление авиасообщения с Россией.

Накануне в Турции зарегистрировано чуть более 7,6 тысячи новых заболевших. Всего с начала пандемии в Турции было отмечено 5,24 миллиона случаев COVID-19.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией
ЦБ установил минимальный лимит переводов по номеру телефона
Володин: Госдума выработает предложения в связи с ростом цен на металл
Минобороны сформирует около 20 новых соединений и частей на западе страны
Суд арестовал на два месяца стрелявшего по людям екатеринбуржца
Роспотребнадзор объяснил, может ли интернет-магазин менять цену товара
Россияне назвали зарплату, ради которой готовы отказаться от отпуска