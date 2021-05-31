Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией

Авиасообщение с Турцией и Танзанией будет приостановлено как минимум до 21 июня. Это связано с развитием пандемии коронавируса в этих странах.

"С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно", - говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее власти Турции сняли часть ограничений по COVID-19 в связи с уменьшением случаев заражения и выражали надежду на возобновление авиасообщения с Россией.

Накануне в Турции зарегистрировано чуть более 7,6 тысячи новых заболевших. Всего с начала пандемии в Турции было отмечено 5,24 миллиона случаев COVID-19.