Россия возобновит авиасообщение с Великобританией со 2 июня

Авиасообщение с Великобританией будет возобновлено начиная со 2 июня. Такое решение принял оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Это связано с улучшением ситуации с COVID-19 в Соединенном Королевстве.

"В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Великобритании оперативным штабом принято решение не продлевать приостановление воздушного сообщения", - говорится в сообщении оперштаба.

Известно, что уже со 2 июня перевозчики будут выполнять три рейса в неделю по маршруту Москва - Лондон.

Напомним, авиасообщение с Турцией и Танзанией решено пока не возобновлять.