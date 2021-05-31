Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
31.05.2021 14:33
Рубрика: Российский автопром

Стартовал серийный выпуск Aurus Senat

Текст, фото: Валерий Карташов
С конвейера завода Sollers в Елабуге (Татарстан) сошёл первый серийный седан Senat российской премиум-марки Aurus.

Стоимость Senat начинается от 18 000 000 рублей. Модель намерена составить конкуренцию на консервативном рынке представительских автомобилей.

Фото: iStock
Как не разориться при ремонте АКП

До сих пор Aurus собирали исключительно на мощностях ФГУП "НАМИ" в Москве. Данная площадка позволяет выпускать 150-200 машин в год. В Елабуге производственная мощность составляет 5000 автомобилей в год. Sollers выступает индустриальным партнером проекта.

Aurus Senat представлен в белом перламутре, кофейном, стальном голубом, тёмно-синем, графитовом и чёрном цветах.

Седан оснащается гибридной силовой установкой, в которую входит 4,4-литровый бензиновый двигатель V8, электромотор, аккумуляторная батарея, 9-ступенчатая автоматическая трансмиссия KATE R932.

Senat разгоняется до 100 км/ч менее чем за 6 секунд. Максимальная скорость - 250 км/ч.

Четырёхдверка с клиренсом 200 мм оборудована полным приводом c многодисковой фрикционной муфтой, независимой двухрычажной передней и многорычажной задней подвеской, а также активными телескопическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости.

Фото: www.autohome.com.cn
"Китайский Aurus" для гражданских за 47,5 млн рублей выехал на испытания

Напомним, Aurus начали разрабатывать ФГУП "НАМИ" в рамках проекта "Единая модульная платформа" ещё в конце 2012 года.

На унифицированной архитектуре уже созданы седан, лимузин (обычный и бронированный), кабриолет, внедорожник Komendant и минивэн Arsenal.

Серийное производство внедорожника начнётся весной 2022 года. Завершаются испытания и минивэна.

#Кортеж