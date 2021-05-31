Стартовал серийный выпуск Aurus Senat

С конвейера завода Sollers в Елабуге (Татарстан) сошёл первый серийный седан Senat российской премиум-марки Aurus.

Стоимость Senat начинается от 18 000 000 рублей. Модель намерена составить конкуренцию на консервативном рынке представительских автомобилей.

До сих пор Aurus собирали исключительно на мощностях ФГУП "НАМИ" в Москве. Данная площадка позволяет выпускать 150-200 машин в год. В Елабуге производственная мощность составляет 5000 автомобилей в год. Sollers выступает индустриальным партнером проекта.

Aurus Senat представлен в белом перламутре, кофейном, стальном голубом, тёмно-синем, графитовом и чёрном цветах.

Седан оснащается гибридной силовой установкой, в которую входит 4,4-литровый бензиновый двигатель V8, электромотор, аккумуляторная батарея, 9-ступенчатая автоматическая трансмиссия KATE R932.

Senat разгоняется до 100 км/ч менее чем за 6 секунд. Максимальная скорость - 250 км/ч.

Четырёхдверка с клиренсом 200 мм оборудована полным приводом c многодисковой фрикционной муфтой, независимой двухрычажной передней и многорычажной задней подвеской, а также активными телескопическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости.

Напомним, Aurus начали разрабатывать ФГУП "НАМИ" в рамках проекта "Единая модульная платформа" ещё в конце 2012 года.

На унифицированной архитектуре уже созданы седан, лимузин (обычный и бронированный), кабриолет, внедорожник Komendant и минивэн Arsenal.

Серийное производство внедорожника начнётся весной 2022 года. Завершаются испытания и минивэна.