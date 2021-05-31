В АТОР разъяснили новые правила получения шенгенских виз

Ассоциация туроператоров России (АТОР) разъяснила новые правила оформления шенгенских виз. Ранее сообщалось, что Евросоюз ужесточит проверку документов при подаче заявлений на краткосрочную визу. В Визовую информационную систему (ВИС) внесут сведения о долгосрочных визах и ВНЖ.

Как пояснили в АТОР, расширение ВИС призвано бороться с незаконной миграцией, поскольку долгосрочные визы и ВНЖ позволяют свободное передвижение по Шенгенской зоне.

В ВИС будет включена отсканированная страница с биографическими данными владельца визы. Еще одно изменение предполагает оцифровку фото заявителя: при оформлении визы потребуется цифровая фотография (в том числе для детей до 6 лет).

Кроме того, изменятся правила по оформлению виз для детей. Так, возрастной ценз для туристов, которым необходимо проходить дактилоскопию, снизят с 12 до 6 лет. При этом людям старше 75 лет сдавать отпечатки пальцев не потребуется.

В АТОР отметили, что новые правила начнут действовать, скорее всего, только в 2022 году. Изменения еще должен утвердить Европарламент.