Новости

Пассажиры экстренно севшего в Берлине самолета Ryanair продолжили путь 12:39
Оскар Айзек подтвердил, что сыграет Лунного рыцаря в сериале Marvel 12:38
В Минобороны начнет работать управление по искусственному интеллекту 12:34
Единственный в России колесный пароход "Н.В. Гоголь" открыл 110-ю навигацию 12:25
Сборная России по футболу успешно прошла тестирование на коронавирус 12:25
Размер ипотечных кредитов вырос за год почти на 30% 11:57
Оперштаб: Еще 1877 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:55
Лавров: Запад продолжает вмешиваться в суверенные дела РФ и ее союзников 11:45
ЦСКА подписал контракт с Заболотным 11:43
В Москве уличный грабитель сорвал с женщины золотую цепочку 11:41
Зидан обвинил руководство "Реала" в недоверии 11:32
Россияне смогут оформлять ипотеку с помощью смс 11:25
В АТОР разъяснили новые правила получения шенгенских виз 11:23
Бастрыкин проконтролирует расследование дела о стрельбе в Екатеринбурге 11:17
Белоусов считает, что соглашения по стабилизации цен сработали 11:13
"Черные риэлторы" из Красноярского края обманули жителей на 13 млн рублей 11:10
Стрелявшему по людям екатеринбуржцу предъявлено обвинение 11:03
Первый вице-премьер предложил ввести новый вид социальных пособий 11:00
Самолет Ryanair экстренно сел в Берлине из-за сообщения о бомбе 10:59
В центре Москвы выставили на продажу квартиры по региональным ценам 10:56
Акции металлургов рухнули после слов Белоусова о сверхдоходах 10:47
В Китае семьям разрешили заводить трех детей 10:44
На месте стрельбы в Екатеринбурге изъяли более 70 гильз 10:41
Белоусов: Металлурги должны вернуть государству сверхдоходы на 100 млрд рублей 10:36
Новый учебный год в школах планируется начать в очном формате 10:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
31.05.2021 11:23
Рубрика: Экономика

В АТОР разъяснили новые правила получения шенгенских виз

Текст: Василий Кошкин

Ассоциация туроператоров России (АТОР) разъяснила новые правила оформления шенгенских виз. Ранее сообщалось, что Евросоюз ужесточит проверку документов при подаче заявлений на краткосрочную визу. В Визовую информационную систему (ВИС) внесут сведения о долгосрочных визах и ВНЖ.

Получить визу в Россию станет проще

Как пояснили в АТОР, расширение ВИС призвано бороться с незаконной миграцией, поскольку долгосрочные визы и ВНЖ позволяют свободное передвижение по Шенгенской зоне.

В ВИС будет включена отсканированная страница с биографическими данными владельца визы. Еще одно изменение предполагает оцифровку фото заявителя: при оформлении визы потребуется цифровая фотография (в том числе для детей до 6 лет).

Кроме того, изменятся правила по оформлению виз для детей. Так, возрастной ценз для туристов, которым необходимо проходить дактилоскопию, снизят с 12 до 6 лет. При этом людям старше 75 лет сдавать отпечатки пальцев не потребуется.

В АТОР отметили, что новые правила начнут действовать, скорее всего, только в 2022 году. Изменения еще должен утвердить Европарламент.

Экономика Туризм В мире Европа

Главное сегодня

Новый учебный год в школах планируется начать в очном формате
МИД: SWIFT могут вовлечь в "санкционную спираль" против России
В доме у экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка прошли обыски
Опубликовано видео задержания устроившего стрельбу екатеринбуржца
Что будет с российской экономикой в ближайшие годы
Роспотребнадзор объяснил, может ли интернет-магазин менять цену товара
Россияне назвали зарплату, ради которой готовы отказаться от отпуска