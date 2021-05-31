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31.05.2021 17:23
Рубрика: В мире

В минобороны Дании раскритиковали слежку за европейскими политиками

Текст: Юрий Когалов

Министр обороны Дании Трине Брамсен раскритиковала слежку за европейскими политиками, которую вело АНБ США при помощи датских спецслужб. Как передает агентство dpa, она настроена категорически против подобных операций.

Фото: The Guardian / AFP
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"Систематическое прослушивание телефонных разговоров ближайших союзников недопустимо", - заявила Брамсен. По ее словам, действующее правительство королевства занимает ту же позицию по данному вопросу, что и бывший премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен, выступавший против слежки еще в 2013-2014 годах, когда впервые стало известно о шпионской деятельности АНБ в отношении европейских политиков.

Накануне газета Süddeutsche Zeitung рассказала, что Агентство национальной безопасности США с помощью датских спецслужб следило за рядом видных европейских политиков из Германии, Франции, Нидерландов, Норвегии и Швеции. Проведенное правительством Дании расследование привело к отставке руководства Службы военной разведки.

Госсекретарь при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон выразил обеспокоенность в связи с раскрытой информацией. "Это чрезвычайно серьезно. Нужно проверить эти факты и осудить их, если это окажется правдой", - заявил он. Правительства Швеции и Норвегии потребовали от Дании объяснений.

В мире Европа Дания В мире США Шпионские скандалы

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