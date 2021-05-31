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31.05.2021 19:31
Рубрика: Авто

В Совфеде предложили штрафовать за парковку на местах для спецтранспорта

Текст: Галина Мисливская
Сенаторы предлагают ввести административное наказание для тех, кто затрудняет проезд спецтехники во дворы и паркуется на выделенных для нее местах.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

В понедельник такая инициатива прозвучала на заседании комитета СФ по федеративному устройству, посвященном вопросам обеспечения доступа спецтранспорта, в том числе пожарной техники во дворы многоквартирных и частных жилых домов.

В Петербурге штрафовать за неправильную парковку будет новая структура

Участники совещания рекомендовали правительству закрепить в законе на федеральном уровне требования к обустройству во дворах площадок машин пожарной охраны, скорой медицинской помощи, других экстренных оперативных служб.

Кроме того, "предложено рассмотреть вопрос о введении на федеральном уровне административной ответственности граждан и юридических лиц за ограничение доступа специальных транспортных средств на дворовую территорию, а также за размещение иных транспортных средств и объектов (например, мусорных контейнеров) на площадках, предназначенных для стоянки специальных транспортных средств", - говорится в сообщении пресс-службы Совфеда.

Законодатели также считают полезным изучить на федеральном уровне опыт Москвы, где сотрудники экстренных и коммунальных служб имеют право открывать шлагбаумы с помощью специального мобильного приложения.