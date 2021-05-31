Видео: водитель автовышки поочередно попал под два "моста глупости"

Роликами о растяпах-шоферах, застрявших на габаритной технике под эстакадами, сейчас никого не удивить. Каждую неделю в Сети появляется видео с очередным "героем", нечаянно закупорившим своей машиной проезд сотням других автомобилей и растерянно чешущим затылок. Чего стоит один только петербургский "мост глупости" с двумя сотнями "жертв"-грузовиков...

Но сегодняшний наш герой занимает особое место в этом списке неудачников. Ведь он сумел попасть не под один, а сразу под два таких моста, а это, согласитесь, заслуживает особого упоминания. И увольнения с работы. Сразу же. Вплоть до пожизненного запрета на вождение любого транспорта, кроме велосипеда, газонокосилки и тележки в супермаркете.

Инцидент произошел в окрестностях Хьюстона (Техас, США). Водитель автовышки, планируя поездку, не убедился заранее по навигатору, что проходит по габаритам под всеми эстакадами на своем пути. Видимо, понадеялся на американский авось.

Первый же мост свернул ему набок стрелу с подъемной люлькой. Будь шофер чуть более сосредоточенным на вождении, наверное, сразу же остановил бы машину на обочине и вызвал бы аварийную бригаду. Но он был так стремителен и неудержим, что через 25-30 метров налетел на следующую эстакаду и при ударе об нее полностью снес себе башню. Тут-то, кажется, до него и дошло, что что-то не так.

Не знающие снисхождения и жалости интернет-пользователи власть позубоскалили над растяпой. И над владельцем ехавшего рядом с автовышкой сиреневого Chevrolet. Легковушку ни с того ни сего осыпало обломками сломавшейся вышки, и он чудом избежал более серьезных последствий, вовремя затормозив.