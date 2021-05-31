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31.05.2021 11:54
Рубрика: Власть

Видные единороссы побеждают на праймериз к выборам в Госдуму

Текст: Айсель Герейханова
Подсчет голосов на электронном предварительном голосовании "Единой России" завершен. Данные опубликованы на сайте праймериз.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Предварительные выборы "Единой России" завершились в воскресенье, 30 мая. В половине регионов проголосовать можно было по смешанной системе - онлайн и на избирательных участках, а в остальных регионах, включая Москву, только онлайн. Среди действующих депутатов Госдумы уже есть первые победители.

Фото: РИА Новости
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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заняла первое место по списку на праймериз по Камчатскому краю, набрав больше 207 тысяч голосов.

Вице-спикер Госдумы Александр Жуков одержал победу на праймериз по списку в Новосибирской области, заняв первое место и получив больше 528 тысяч.

Вице-спикер Алексей Гордеев стал фаворитом по Павловскому округу Воронежской области, набрав более 50 тысяч голосов. А в предварительных выборах по спискам в этом же регионе регионе больше всех голосов получил замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" депутат Евгений Ревенко - более 95 тысяч голосов.

Вице-спикер Толстой также победил в праймериз партии по Люблинскому одномандатному избирательному округу Москвы, набрав 27 тысяч голосов. Кроме того, он занял второе место на праймериз по списку в Москве, набрав больше 347 тысяч голосов.

Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев победил в ходе праймериз от Удмуртии. Он возглавил тройку победителей по спискам от региона, набрав более 40 тысяч голосов. Исаев также стал лидером голосования по Удмуртскому одномандатному округу.

Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин попал в тройку лидеров праймериз "Единой России" в Свердловской области. Большинство голосов получил губернатор региона Евгений Куйвашев, его поддержали порядка 174,5 тысячи избирателей. За Шипулина проголосовали более 64,4 тысячи человек. Третье место занял глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, он набрал более 61 тысячи голосов.

Подсчет голосов по очным праймериз продолжается. Напомним, что в общей сложности на предварительное голосование к думским выборам зарегистрировались более 5,5 тысяч человек.

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