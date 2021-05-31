Власти Египта снимут ограничения на работу ресторанов и магазинов

Власти Египта снимают введенные в начале мая в рамках борьбы с коронавирусом ограничения на работу ресторанов, кафе, торговых центров и магазинов. Такое решение было принято в воскресенье на заседании Высшей комиссии по борьбе с COVID-19. С 1 июня магазины и торговые центры смогут работать до 23.00, а кафе и рестораны будут принимать посетителей до 01.00. Ранее часы их работы были сокращены.

Министр здравоохранения Хала Зайд также прокомментировала ход кампании по вакцинации от коронавируса, пишет РИА Новости. По ее словам, в туристических провинциях Красное море и Южный Синай все сотрудники отелей уже привиты, заканчивается вакцинация остальных работников турсектора. Власти также распорядились как можно скорее завершить вакцинацию жителей курортных городов Хургада и Шарм-эш-Шейх.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что возобновление чартерных перелетов на курорты Египта произойдет в ближайшее время. Точные даты пока не называются.