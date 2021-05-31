Новости

В Канаде два человека погибли при сходе лавины 01:51
Роспотребнадзор: Употребление табака повышает риск заражения COVID-19 01:28
Власти Египта снимут ограничения на работу ресторанов и магазинов 00:47
"Анадолу Эфес" впервые стал победителем баскетбольной Евролиги 00:40
Россия - Швеция - онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 00:05
Российские и белорусские военные совместно отразят нападение условного противника 00:00
Сборные Финляндии и США стали первыми участниками плей-офф ЧМ по хоккею 30.05.2021
Глава белорусского МИДа допустил передачу Сапеги в Россию после суда 30.05.2021
Пушков: России есть что предъявить США в плане соблюдения прав человека 30.05.2021
СК: Стрелявший по прохожим в Екатеринбурге мужчина был сильно пьян 30.05.2021
Явка на праймериз "Единой России" превысила 11 млн человек 30.05.2021
Устроивший стрельбу в Екатеринбурге мужчина 10 лет назад служил в милиции 30.05.2021
Посольство РФ проверяет информацию о гибели трех россиян в ЦАР 30.05.2021
В "Единой России" назвали явку на предварительное голосование 30.05.2021
СК возбудил дело по факту стрельбы в Екатеринбурге 30.05.2021
Россиянам предложили ограничить продажу алкоголя 30.05.2021
ФК "Тамбов" попрощался с болельщиками 30.05.2021
Устроивший стрельбу в Екатеринбурге мужчина задержан 30.05.2021
Прибывший на место стрельбы в Екатеринбурге росгвардеец был ранен в ногу 30.05.2021
Мужская сборная РФ по волейболу уступила Японии в Лиге наций 30.05.2021
СОБР начал штурм квартиры стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге 30.05.2021
Власти рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Екатеринбурге 30.05.2021
В полиции рассказали подробности инцидента со стрельбой в Екатеринбурге 30.05.2021
Основатель сети "Теремок" считает справедливым ввести "налог на богатых" для поддержки пенсионеров 30.05.2021
Два человека пострадали в результате стрельбы в Екатеринбурге 30.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
31.05.2021 00:47
Рубрика: В мире

Власти Египта снимут ограничения на работу ресторанов и магазинов

Власти Египта снимают введенные в начале мая в рамках борьбы с коронавирусом ограничения на работу ресторанов, кафе, торговых центров и магазинов. Такое решение было принято в воскресенье на заседании Высшей комиссии по борьбе с COVID-19. С 1 июня магазины и торговые центры смогут работать до 23.00, а кафе и рестораны будут принимать посетителей до 01.00. Ранее часы их работы были сокращены.

Фото: Михаил Алаеддин \ РИА Новости
Египет планирует открыть большой музей рядом с пирамидами Гизы

Министр здравоохранения Хала Зайд также прокомментировала ход кампании по вакцинации от коронавируса, пишет РИА Новости. По ее словам, в туристических провинциях Красное море и Южный Синай все сотрудники отелей уже привиты, заканчивается вакцинация остальных работников турсектора. Власти также распорядились как можно скорее завершить вакцинацию жителей курортных городов Хургада и Шарм-эш-Шейх.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что возобновление чартерных перелетов на курорты Египта произойдет в ближайшее время. Точные даты пока не называются.

В мире Африка Египет Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

СК возбудил дело по факту стрельбы в Екатеринбурге
В Крыму прокомментировали заявления "Белавиа" о полетах на полуостров
СК завел дело после падения детей с батута в Барнауле
В Госдуме назвали неактуальным призыв ужесточить санкции против России
Премьер Баварии призвал европейский регулятор ускорить регистрацию "Спутника V"
В Париже общественный транспорт могут сделать бесплатным
Как Союзному государству противостоять внешним вызовам и угрозам