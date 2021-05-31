Вышел трейлер аэробик-комедии с Роуз Бирн "В ритме жизни"

Музыкальная комедия Apple TV "В ритме жизни" (Physical), где главную роль сыграла Роуз Бирн, получила новый трейлер. Опубликован он на YouTube-канале сервиса.

В сериале, режиссером которого выступает Крэйг Гиллеспи ("Тоня против всех"), Бирн сыграла умученную домохозяйством горемыку из Сан-Диего 80-х Шейлу, прозябающую в тени мужа. Внезапно она находит отдохновение и душевную усладу в аэробике. И очень вовремя - а то нервный срыв близился: уже пошли, что называется, звоночки.

В других ролях: Дирдре Фрил, Делла Саба, Лу Тэйлор Пуччи, Пол Спаркс, Эшли Лиао.

Премьера -18 июня.