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Все в лосинах и пляшут: вышел трейлер ретро-сериала про аэробику

Новости
    29.04.2021, 12:13
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Apple TV Фото: youtube.com/ Apple TV
Фото: youtube.com/ Apple TV

Обнародован трейлер ретро-комедии про аэробику и женские проблемы Physical: 80-е на дворе, Калифорния, играет ламповая музыка и все пляшут в лосинах - то есть именно то, чего от шоу с порога и ждешь.

Фото: kinopoisk.ru
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При этом ценно, что режиссером мероприятия выступает Крэйг Гиллеспи ("Тоня против всех"). Ролик помещен на YouTube-канал платформы Apple TV.

Призер Венецианского МКФ Роуз Бирн (франшизы "Астрал", "Соседи", "Люди Икс") играет Шейлу - истомленную бытовухой и забитую рутиной домохозяйку с голосами в голове, которая придумывает скрасить будни аэробикой, найдя в ней не только отдохновение, но и путь на вершину успеха.

Продюсер и шоураннер - Энни Вейсман ("Отчаянные домохозяйки"), не так давно подписавшая с Apple щедрый контракт.

Премьера - 18 июня.

Ранее вышел трейлер сиквела "Кролика Питера" - там тоже есть Бирн.

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