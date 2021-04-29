Все в лосинах и пляшут: вышел трейлер ретро-сериала про аэробику

Обнародован трейлер ретро-комедии про аэробику и женские проблемы Physical: 80-е на дворе, Калифорния, играет ламповая музыка и все пляшут в лосинах - то есть именно то, чего от шоу с порога и ждешь.

При этом ценно, что режиссером мероприятия выступает Крэйг Гиллеспи ("Тоня против всех"). Ролик помещен на YouTube-канал платформы Apple TV.

Призер Венецианского МКФ Роуз Бирн (франшизы "Астрал", "Соседи", "Люди Икс") играет Шейлу - истомленную бытовухой и забитую рутиной домохозяйку с голосами в голове, которая придумывает скрасить будни аэробикой, найдя в ней не только отдохновение, но и путь на вершину успеха.

Продюсер и шоураннер - Энни Вейсман ("Отчаянные домохозяйки"), не так давно подписавшая с Apple щедрый контракт.

Премьера - 18 июня.

Ранее вышел трейлер сиквела "Кролика Питера" - там тоже есть Бирн.