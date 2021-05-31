Захарова: Запад проигнорировал экстренную посадку Ryanair в Берлине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание сходство между ситуациями с экстренной посадкой самолетов Ryanair в Минске и в Берлине и разницу в реакции на них западных стран.

На своей странице в Facebook Захарова привела подробности, которые подчеркивают аналогию и политизированность отношения. В частности, сообщения о "возможной угрозе", ложность этого сообщения (ничего подозрительного на борту не нашли), процедуры досмотра багажа, задержка рейса.

"Ни одного политического заявления или комментария? Никто не требует международного расследования? Может ли такое быть после недели западных припадков на тему посадки самолета той же компании после аналогичного инцидента в Минске?" - выразила она свое удивление и иронически себе же ответила: "Вы не понимаете, #ЭтоДругое".