Братьев и сестер возьмут в одну школу независимо от прописки

"Единая Россия" внесла в Госдуму поправки о приоритетном зачислении в школу братьев и сестер независимо от места их регистрации.

Документ отменяет норму об обязательном общем месте жительства братьев и сестер для получения такого права. Согласно сообщению пресс-службы партии, это также касается приема в детский сад.

Уточняется, что инициативу поддержали в Минпросвещения.

Поправки подготовлены ко второму чтению законопроекта об изменениях в закон об образовании и Семейный кодекс РФ. Их авторами стали секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, первый замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев, депутат Госдумы Алена Аршинова и сенатор Мария Львова-Белова.