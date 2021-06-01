Накануне хоккейное первенство мира сотрясла первая сенсация - шведы не смогли выйти в плей-офф после поражения от сборной России. Сегодня их могут переплюнуть канадцы, которым даже в случае победы над Финляндией необходимо ждать результатов соперников.

Сборная Канады из рук вон плохо начала чемпионат мира по хоккею - три поражения с общим счетом 2:10. Это привело к тому, что после шести матчей североамериканцы идут шестыми в группе и вполне могут остаться без четвертьфинала. В заключительном туре канадцам нужно во что бы то ни стало побеждать действующих чемпионов, желательно в основное время.

Финны давно решили свои задачи и выйдут из группы либо с первого, либо со второго места. Но даже они не обошлись без неприятностей. Во втором туре Финляндия неожиданно проиграла по буллитам Казахстану. Впрочем, это поражение так и осталось для них пока единственным. Традиционно крепкая, дисциплинированная и по спортивному злющая Финляндия не радовала градом заброшенных шайб, но исправно давала результат. Да и состав у них не так, чтобы сильно отличался от победного двухлетней давности. Пока что именно финны выглядят главным фаворитом турнира.

Коротко о ситуации в группе: финны и американцы набрали по 15 баллов. На третьем месте Казахстан - 10 очков. Но Казахстан вчера проиграл Норвегии и тоже никак не сможет повлиять на свою участь. А ведь выиграй сборная Казахстана, на кону сегодня была бы одна путевка в плей-офф. По 9 очков наскребли Канада, а также Латвия и Германия, которые сыграют вечером. В случае итогового равенства будут считаться личные встречи и разница шайб.

Канадцы и финны начнут рано, в 12:15 по московскому времени. А "РГ" проведет онлайн-трансляцию. Присоединяйтесь!