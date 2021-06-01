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01.06.2021 16:45
Рубрика: Культура

Фильм Алексея Козлова "Совесть" вошел в конкурс Шанхайского кинофестиваля

Текст: Сусанна Альперина
XXIV Шанхайский международный кинофестиваль (SIFF) пройдет в Китае с 11 по 20 июня. "РГ" уже писала о том, что на этом киносмотре состоится мировая премьера режиссерского дебюта Романа Васьянова "Общага". Однако, в разных программах киносмотра покажут еще немало российских фильмов.

Помимо дебютной картины Васьянова, во внеконкурсной программе Spectrum: World Debut - "Маша" Анастасии Пальчиковой, "Тень звезды" Дмитрия Губарева, "Дочь рыбака" Юлдус Бахтиозиной и "Приснись мне" Романа Ольховки.

В секции SIFF Highlights: Viva La Festival представлены "Северный ветер" Ренаты Литвиновой, "Трое" Анны Меликян и "Доктор Лиза" Оксаны Карас.

Фото: Валерий Кичин
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Драма Владимира Котта "Конец фильма" и фильм "Искренне ваша" Игоря Багатурия вошли в программу Spectrum: Alternatives, а якутский хоррор "Иччи" Костаса Марсаана - в программу Midnight Fantasy. Кроме того, на фестиваль поедет и короткометражный фильм "Галчонок" Марата Нариманова.

Однако, и в конкурсной программе (SIFF) будет российская картина. Сегодня стало известно, что это - лента Алексея Козлова "Совесть". О фильме известно, что он снят в традициях авторского кино. В редакцию был прислан синопсис. В нем говорится, что действие картины происходит в Петрограде, в 20-е годы прошлого века. "Следователь и преподаватель права Борис Летуш бессилен перед окружающим его беззаконием. Недавнее убийство брата переполняет чашу его терпения, он намерен любой ценой провести честное расследование. Конфликт с системой, игнорирующей право, приводит героя к необходимости самому нарушить закон, вступив в противоречие с собственной совестью".

Фото: предоставлено видеосервисом START
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"Изначально мы хотели снять сериал про Леньку Пантелеева, про его банду и, соответственно, побег из Крестов - именно это событие стало визитной карточкой русского Робин Гуда. Казалось, в этой истории было все: легенда, существовавшая вокруг героя, приключения, романтизм… Но при разработке сюжета мы все больше склонялись к версии, что знаменитый петроградский налетчик Пантелеев был продуктом чьей-то мощной пиар-компании, то есть он был агентом, марионеткой. По ходу разработки нас все больше занимал образ его патрона, создателя. В фильме это - Борис Летуш, профессор юриспруденции и автор легенды, которой придерживался Пантелеев. Фигура Летуша, его действия, поступки, рефлексия привели к жанру драмы, в котором и снят фильм. "Правосудие - это не право судить, а правильный суд, справедливый", - декларирует Летуш, однако обстоятельства ставят его героя перед ситуацией, когда он сам нарушает закон.

"Конфликт героя с собственной совестью показался нам куда более актуальным сегодня", - рассказывает режиссер Алексей Козлов.

Справка "РГ"

SIFF существует с 1993-го. Это крупнейший фестиваль в Китае и второй по величине в Азии. В его рамках проходит кинорынок Shanghai International Film and TV Online Market. В этом году его решено провести в гибридной форме: для локальной индустрии офлайн, для международной - онлайн.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Фото

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