Глава ВТБ оценил возможность отключения России от SWIFT

Глава ВТБ не верит в отключение России от системы SWIFT, поскольку США имеют другие инструменты влияния на финансовый сектор.

"Я никогда не рассматривал отключение SWIFT как какую-то реальную возможность, - цитирует Андрея Костина РБК. - К тому же SWIFT - это европейская компания, а значит этот вопрос требует участия европейских правительств".

Глава ВТБ напомнил, что США уже отключали российские финансовые организации от расчетов в долларах с введением вторичных ограничительных мер против европейских банков за работу с подсанкционными организациями.

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. Россия является одним из самых активных участников системы. Напомним, тема отключения России от SWIFT регулярно поднимается в Брюсселе в периоды обострения отношений. В очередной раз угрозы прозвучали со стороны Европарламента в конце апреля этого года.

Ранее Дмитрий Песков отмечал, что Россия быстро найдет альтернативу SWIFT в случае необходимости. "Она хоть и доминирующая, но лишь одна из нескольких услуг в финансовом секторе. То есть ее можно заменить, - сказал тогда пресс-секретарь президента. - А в случае отключения от нее РФ и другие страны будут заинтересованы в использовании альтернативы, ведь SWIFT как некая услуга покажет свою ненадежность".