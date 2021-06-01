К 2030 году в РФ будут выпускать не менее 150 тысяч электромобилей

К 2030 году в России будут выпускаться не менее 150 тысяч электромобилей в год. Об этом сообщил директор департамента секторов экономики Минэкономразвития Максим Колесников в ходе круглого стола в Совете Федерации.

Цена локализованного в России электромобиля для получения господдержки должна быть менее 2,5 миллиона рублей, добавили в ведомстве. "Мы считаем, что реализация концепции позволит создать в стране новую технологическую отрасль и производить электромобили с долей не менее 10 процентов от общего объема производства транспортных средств к 2030 году", - цитирует Колесникова ТАСС.

Стоимость концепции развития электротранспорта в России оценивается в 850 миллиардов рублей. 600 миллиардов составят частные инвестиции.