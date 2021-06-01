Как правильно смешивать бензин с разным октановым числом

Не всегда на АЗС можно найти топливо с нужным октановым числом: часто эта проблема встречается за городом. Водители решаются смешать разные сорта бензина, чтобы довести смесь до нужного показателя.

Как правильно это делать, чтобы не навредить двигателю, ведь каждый силовой агрегат рассчитан на конкретную разновидность топлива?

Большинство современных моторов проектируются под АИ-98, на котором достигаются все запланированные инженерами показатели. Но благодаря различным ухищрениям - например, перенастройке угла опережения зажигания - можно заставить двигатель работать на топливе с меньшим октановым числом, пишет aif.ru.

Минимально возможный бензин для турбированного мотора - АИ-95, для атмосферного впрыскового - АИ-92. Некоторые автомобилисты при отсутствии нужного топлива просто добавляют к имеющемуся в баке АИ-98 девяносто второй. Что происходит при этом?

Бытует мнение, что разные сорта бензина не смешиваются: якобы более дешевый опускается вниз, а дорогой - поднимается. Но это не так. Химический состав позволяет топливу с разными характеристиками хорошо смешаться. Октановое число при этом изменяется.

Опасность такой самодельной смеси - в появлении детонаций, то есть преждевременных подрывов. Несколько таких вспышек могут повредить стенки цилиндров, где появятся задиры. Слишком высокие температуры приводят к оплавлению деталей.

Спустя некоторое время электроника современного автомобиля распознает сорт бензина. Но до того момента, как она это сделает, возможны опасные детонации. Пьезокристаллические датчики распознают возникающие вибрации и направляют сигналы блоку управления для того, чтобы система отрегулировала угол опережения зажигания. Тогда двигатель приходит в себя и начинает нормально работать на новой смеси.

Отсюда следует главное правило смешивания разных видов топлива. После того, как в бензобак было залито не совсем то, что нужно, стоит дать двигателю поработать в максимально щадящем режиме, чтобы электроника перенастроилась под новую смесь. Не стоит сразу изо всех сил давить на газ, чтобы не навредить мотору.

Практика смешивания различных видов топлива пригодится в том случае, если на неизвестной заправке водитель залил некачественный бензин, который явно был разбавлен. Если мотор застучал, стоит откорректировать октановое число. Например, залить АИ-100. В результате должно получиться что-то близкое к АИ-95, который не будет вызывать преждевременных подрывов.