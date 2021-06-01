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01.06.2021 12:30
Рубрика: Бензин

Как правильно смешивать бензин с разным октановым числом

Текст: Майя Бирюкова
Не всегда на АЗС можно найти топливо с нужным октановым числом: часто эта проблема встречается за городом. Водители решаются смешать разные сорта бензина, чтобы довести смесь до нужного показателя.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Как правильно это делать, чтобы не навредить двигателю, ведь каждый силовой агрегат рассчитан на конкретную разновидность топлива?

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Большинство современных моторов проектируются под АИ-98, на котором достигаются все запланированные инженерами показатели. Но благодаря различным ухищрениям - например, перенастройке угла опережения зажигания - можно заставить двигатель работать на топливе с меньшим октановым числом, пишет aif.ru.

Минимально возможный бензин для турбированного мотора - АИ-95, для атмосферного впрыскового - АИ-92. Некоторые автомобилисты при отсутствии нужного топлива просто добавляют к имеющемуся в баке АИ-98 девяносто второй. Что происходит при этом?

Бытует мнение, что разные сорта бензина не смешиваются: якобы более дешевый опускается вниз, а дорогой - поднимается. Но это не так. Химический состав позволяет топливу с разными характеристиками хорошо смешаться. Октановое число при этом изменяется.

Опасность такой самодельной смеси - в появлении детонаций, то есть преждевременных подрывов. Несколько таких вспышек могут повредить стенки цилиндров, где появятся задиры. Слишком высокие температуры приводят к оплавлению деталей.

Фото: Юрий Зубко/РГ
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Спустя некоторое время электроника современного автомобиля распознает сорт бензина. Но до того момента, как она это сделает, возможны опасные детонации. Пьезокристаллические датчики распознают возникающие вибрации и направляют сигналы блоку управления для того, чтобы система отрегулировала угол опережения зажигания. Тогда двигатель приходит в себя и начинает нормально работать на новой смеси.

Отсюда следует главное правило смешивания разных видов топлива. После того, как в бензобак было залито не совсем то, что нужно, стоит дать двигателю поработать в максимально щадящем режиме, чтобы электроника перенастроилась под новую смесь. Не стоит сразу изо всех сил давить на газ, чтобы не навредить мотору.

Практика смешивания различных видов топлива пригодится в том случае, если на неизвестной заправке водитель залил некачественный бензин, который явно был разбавлен. Если мотор застучал, стоит откорректировать октановое число. Например, залить АИ-100. В результате должно получиться что-то близкое к АИ-95, который не будет вызывать преждевременных подрывов.

#авто