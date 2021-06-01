Коренные народы Канады потребовали проведения поисков массовых захоронений

Коренные народы Канады призвали власти страны к общенациональному поиску массовых захоронений на территории школ-интернатов после того, как на прошлой неделе в провинции Британская Колумбия были обнаружены останки 215 детей в одной из бывших школ.

Между тем в Шарлоттауне на острове Принца Эдуарда убрали статую первого премьер-министра Канады Джона Макдональда после обнаружения останков детей. Роль Макдональда в школах-интернатах сделала его мишенью протестующих.

Ассоциация коренных народностей Канады Tk'emlups te Secwepemc объявила, что некоторым из обнаруженных захороненных детей было всего три года. Останки нашли на месте школы-интерната для индейцев Камлупс, когда-то крупнейшей в Канаде такой школы, отмечает Reuters. Перри Беллегард, глава Ассамблеи коренных народов Канады, сказал в своем заявлении, что семьи "заслуживают знать правду". "Тщательное расследование всех участков бывших школ-интернатов могло бы привести к большему количеству правды о геноциде против нашего народа", - сказал Беллегард. В 2015 году Комиссия по установлению истины и примирению Канады, созданная для изучения истории и влияния школ-интернатов, сообщила, что эта система была равносильна "культурному геноциду". В отчете комиссии 2015 года, озаглавленном "Пропавшие дети и безымянные захоронения", говорится о более трех тысячах детей, умерших в школах-интернатах, имена примерно трети из которых не были названы. В отчете говорится, что родители "говорили о детях, которые ходили в школу и не вернулись".

Премьер-министр Джастин Трюдо в понедельник пообещал оказать помощь в расследовании, но не сообщил подробностей. "Как папа, я не могу представить, каково было бы, если у меня забрали детей, - сказал Трюдо репортерам. - И как премьер-министр, я потрясен позорной политикой, которая украла детей коренных народов из их общин".

По информации Associated Press, с XIX века до 1970-х годов более 150 тысяч детей из числа представителей коренных народов были обязаны посещать финансируемые государством христианские школы в рамках программы по их ассимиляции в канадском обществе. Их заставили принять христианство и запретили говорить на их родных языках. Многие подверглись избиениям и словесным оскорблениям, и, как сообщается, по меньшей мере шесть тысяч детей умерли. Бывшие ученики вспоминали, как их избивали за то, что они говорили на родном языке. Они также потеряли связь со своими родителями и обычаями. В заведениях также отсутствовала должна медицинская помощь.