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01.06.2021 08:11
Рубрика: Власть

Медведев заявил об ухудшении отношений между Россией и Западом

Отношения России с западными странами, в том числе с Соединенными Штатами и государствами Евросоюза, за последние годы катастрофически ухудшились, причем не по инициативе РФ. Об этом рассказал замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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При этом он подчеркнул, что Россия всегда выступает за добрососедские и взаимовыгодные отношения со всеми странами. "Но вопрос именно в том, какой позиции придерживаются наши партнеры, - цитирует Медведева "Коммерсантъ". - За последние годы отношения с Западом драматически ухудшились. И это не наша инициатива".

При этом Медведев считает, что конструктивный подход в двусторонних отношениях можно вернуть. Поэтому он призвал не воспринимать существующие трудности как фатальные. Необходимо искать компромиссы и договариваться, отметил политик.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия подтверждает свою готовность к нормализации отношений с Европейским союзом, но обращает внимание на то, что Брюссель инициативно подрывает механизмы взаимодействия с РФ. Лавров подчеркнул готовность общаться "на основе равноправия и взаимного уважения, поиска баланса интересов, а не на основе односторонних действий и предварительных условий".

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