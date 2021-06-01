Медведев заявил об ухудшении отношений между Россией и Западом

Отношения России с западными странами, в том числе с Соединенными Штатами и государствами Евросоюза, за последние годы катастрофически ухудшились, причем не по инициативе РФ. Об этом рассказал замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

При этом он подчеркнул, что Россия всегда выступает за добрососедские и взаимовыгодные отношения со всеми странами. "Но вопрос именно в том, какой позиции придерживаются наши партнеры, - цитирует Медведева "Коммерсантъ". - За последние годы отношения с Западом драматически ухудшились. И это не наша инициатива".

При этом Медведев считает, что конструктивный подход в двусторонних отношениях можно вернуть. Поэтому он призвал не воспринимать существующие трудности как фатальные. Необходимо искать компромиссы и договариваться, отметил политик.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия подтверждает свою готовность к нормализации отношений с Европейским союзом, но обращает внимание на то, что Брюссель инициативно подрывает механизмы взаимодействия с РФ. Лавров подчеркнул готовность общаться "на основе равноправия и взаимного уважения, поиска баланса интересов, а не на основе односторонних действий и предварительных условий".