Минцифры может ограничить использование нероссийских базовых станций LTE

Минцифры может ввести ограничение на установку нероссийских базовых станций LTE на сетях связи. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев на заседании комитета Совфеда по экономической политике.

По его словам, данная мера поможет стимулировать спрос на российскую микроэлектронику. Министр напомнил, что аналогичное решение уже принято в отношении базовых станций 5G.

"Сейчас мы рассматриваем для себя, что LTE тоже базовые станции будут российские. Рассматриваем возможность этой осенью ввести такие ограничения, когда операторы смогут поставить на сеть базовые станции только российского производства. Это очень серьезная вещь", - цитируют его РИА Новости.