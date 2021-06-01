Минская филармония приглашает на вечер музыкотерапии

На нестандартную концертную программу при свечах из произведений бессмертной классики приглашает в ближайший четверг, 3 июня, белорусская филармония. Речь идет на этот раз, пояснили организаторы проекта, о музыкотерапии. Как сообщается на сайте филармонии, слушателей ожидает "уникальное сочетание непрерывного звучания музыкальных шедевров с особыми звукотерапевтическими инструментами, которые оказывают гармонизирующее влияние на человека". В этом необычном формате, утверждают в филармонии, музыка не просто доставляет эстетическое удовольствие, "но и позволяет достичь состояния глубокого расслабления и восстановления".

Организаторы пояснили, что программа будет проводиться при приглушенном свете. Зрители смогут наблюдать на большом экране под музыкальное сопровождение видеоряд с космическими сюжетами, видами природы и шедевров живописи. Важной особенностью предстоящего концерта, утверждают они, станет и звучание большого концертного органа, одного из самых больших в странах СНГ, состоящего из более шести тысяч труб. Звуки этого величественного инструмента во все века считались целебными для энергетики человека.

Кроме того, гостей ожидает и редкое звучание оркестрового гонга. Благодаря музыкальным островкам, которые будут расставлены по залу, "создастся эффект объемного, обволакивающего звучания. На этих островках будут слышны благоприятные для слуха инструменты - тибетские поющие чаши, колокольчики Коши, караталы".

В программе необычного концерта прозвучит музыка для органа, рояля, флейты, клавесина и виолончели известных композиторов: Георга Генделя, Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Сергея Рахманинова.

"Центр музыкотерапии - сравнительно новое для республики направление раскрытия потенциала классической музыки для гармонизации эмоционального, психического и физического состояния человека. Он объединяет ведущих медицинских специалистов и профессиональных музыкантов страны", - уточнили организаторы.