На российско-белорусских учениях "Запад" будет массово применяться авиация

В ходе российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021", которые должны пройти в сентябре текущего года, будет массово применяться военная авиация. Об этом во вторник в ходе ведомственного селекторного совещания сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, по сценарию учения будет создана сложная воздушная обстановка.

Глава военного ведомства подчеркнул, что в связи с этим весь авиаперсонал "должен быть в полном объеме готов к действиям в таких условиях". "Необходимо, чтобы все, что задействовано в учениях - аэродромы, вертолетные площадки, авиационная техника, - строго соответствовало установленным требованиям безопасности полетов", - указал министр.

Ранее в Минобороны сообщили, что совместные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021" станут главным итогом 2021 учебного года в Российской армии. Сергей Шойгу сегодня также рассказал, что Воздушно-космические силы (ВКС) России в летнем периоде обучения существенно нарастят интенсивность полетов. Для молодых летчиков, по его словам, следует определить оптимальную нагрузку. "Молодые летчики, проходящие службу в строевых частях, в летнем периоде обучения продолжат практическое освоение авиационной техники при возросшей интенсивности полетов", - рассказал министр.

Глава военного ведомства поручил всем командирам индивидуально подходить к планированию и контролю летной подготовки молодых специалистов. Он призвал определить оптимальную нагрузку для каждого молодого летчика с учетом фактического уровня его подготовки и натренированности.

Накануне о предстоящих в сентябре российско-белорусских учениях рассказал начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев. По его словам, для участия в этом учении также приглашены иностранные государства. Их военнослужащие войдут в состав коалиционной группировки войск (сил), особенностью совместных действий которой станет, по словам генерала, "достижение тактической совместимости органов управления и войск для отражения нападения условного противника и нанесение ему поражения, не позволяющего вести дальнейшие боевые действия".