Онколог рассказал, что опаснее жарки мяса на масле

Кандидат медицинских наук, онколог и хирург Михаил Мяснянкин объяснил, что опасность с точки зрения развития различных заболеваний исходит не от конкретных продуктов, а от способа приготовления пищи.

С этой точки зрения небезопасным является приготовленное на растительном масле мясо, так как в процессе жарки выделяется достаточно больше количество канцерогенных веществ.

Однако ещё опаснее жареного мяса повторное использование растительного масла. В этом случае "быть беде", передает "Пятый канал". Кроме того, количество канцерогенов зашкаливает в организме при частом употреблении алкоголя. Подчеркивается, что чрезмерное увлечение спиртным может спровоцировать рак.

"Обязательно нужно использовать в пищу продукты, которые будут содержать антиканцерогенные вещества. Много зелени, фруктов, овощей, салатов", - подчеркнул Михаил Мяснянкин.

Ранее кандидат медицинских наук, диетолог Инна Кононенко объяснила, что сливочное масло, наряду с топленым или кокосовым маслами, лучше остальных подойдет для жарки. Это объясняется большей устойчивостью продуктов к воздействию температуры и меньшим риском появления свободных радикалов - провокаторов онкологии.