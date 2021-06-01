Премьер Беларуси дал оценку политике западных санкций

Комментируя ситуацию с экономическим давлением, которое пытается оказывает на республику коллективный Запад, Головченко дал понять, что руководство страны готово к разным вариантам развития событий и уверено, что экономика Беларуси не только выстоит и преодолеет, "но и получит новый заряд бодрости, как говорится, чтобы более активно работать на других рынках".

Ведь мир, по словам премьера РБ, не заканчивается ни европейским регионом, ни североамериканским. "Перед нами огромная Азия, огромный Восток", - напомнил глава кабинета министров, констатировав, что сейчас белорусская экономика работает абсолютно устойчиво.

По результатам пяти месяцев, сообщил премьер, она демонстрирует устойчивый рост, динамичное развитие, особенно по экспорту, показатели которого уже превысили уровень прошлого года на 35 процентов. При этом уверенно растет производство продукции машиностроительной отрасли, нефтехимический сектор также показывает высокий результат работы.

Кроме того, по словам Головченко, в рамках Союзного государства Минск и Москва выстраивают новую модель отношений в едином экономическом пространстве. Он пояснил, что на совещании у президента 1 июня были рассмотрены и вопросы "об экономической интеграции Беларуси и России, обеспечения устойчивой работы экономики в условиях как экономических санкций со стороны Запада, так и озвученных угроз введения дополнительных санкций в отношении субъектов хозяйствования Беларуси и некоторых физических лиц".