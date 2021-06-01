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01.06.2021 18:46
Рубрика: В мире

Прокуратура ЛНР запросила Протасевича для следственного эксперимента

Текст: Марина Алешина

Генеральная прокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики обратилась к властям Беларуси с просьбой направить в регион задержанного в Минске оппозиционного блогера Романа Протасевича для проведения следственного эксперимента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства Инну Семенову.

В ЛНР возбудили уголовное дело против Протасевича

По ее словам, следователи ЛНР установили "причастность Протасевича к обстрелам мирного населения Донбасса и к уничтожению гражданской инфраструктуры". Основателя Telegram-канала NEXTA (признан в Беларуси экстремистским) подозревают в том, что в 2014-2015 годах он участвовал в боевых действиях на территории ЛНР, будучи заместителем командира связи ударно-штурмовой роты украинского батальона "Азов" (запрещен в РФ). Кстати, в самом батальоне признают, что Протасевич был в его рядах, но утверждают, что он находился на линии огня "как журналист".

Белорус был арестован 23 мая после экстренной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair из-за сообщений о минировании борта. Он направлялся из Афин в Вильнюс. На родине его обвиняют в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды - всего по трем статьям УК Беларуси.

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