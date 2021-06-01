Путин: Многодетные семьи - основа будущего России

Президент России Владимир Путин назвал многодетные семьи основой будущего России. "Это продолжение нашей тысячелетней истории как страны, как нации, как единого народа", - заявил лидер страны на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", цитирует ТАСС.

Глава государства призвал региональные и местные власти расширять программы поддержки таких семей.

Кроме того, он отметил работу по повышению доступности и качества образования и формирования широкого пространства для развития и самореализации детей.

Ранее Владимир Путин поздравил школьников с Международным днем защиты детей, обратившись к участникам фестиваля "Большая перемена".