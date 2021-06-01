Путин призвал руководство "Сургутнефтегаза" поддержать многодетных

Крупные бизнес-организации могли бы напрямую поддерживать многодетные семьи. Такой вывод можно сделать из соответствующей просьбы президента РФ в адрес руководства нефтяной компании ПАО "Сургутнефтегаз".

"Пусть он [гендиректор Владимир Богданов] посмотрит там в "Сургунефтегазе", компания большая, богатая. Такие семьи мог бы поддержать напрямую, многодетные", - цитирует слова Путина, сказанные на встрече с награжденными орденом "Родительская слава" семьями, РИА Новости.

"Он слышит нас наверняка и поможет", - констатировал президент.

Добавим, что на той же встрече Путин подчеркнул, что система поддержки семьи должна быть понятной, а получать льготы и выплаты родители должны без формальностей и нервотрепки.

"Рассчитываю, что и региональные, местные власти со своей стороны также будут расширять программы поддержки семей, и в первую очередь, конечно, больших, многодетных, чутко, оперативно реагировать на их проблемы и запросы", - сказал глава государства.