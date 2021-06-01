Мэр Москвы Сергей Собянин удвоил размер субсидии на покупку электромобилей для такси и каршеринга. Такое решение было принято 1 июня на заседании президиума правительства Москвы в рамках финансовой поддержки каршеринговых и таксомоторных компаний.

С 2012 года с целью повышения качества услуг такси столичные власти выплачивают субсидии на возмещение части затрат по оплате финансовой аренды (лизинга) легковых автомобилей, предназначенных для таксомоторных перевозок. С 2015 года правительство города помогает перевозчикам, приобретающим автомобили в кредит, а также "молодым" компаниям, существующим на рынке не более двух лет.

Как доложил на заседании городского правительства заммэра Москвы Максим Ликсутов, в минувшую пятницу, 28 мая, в столице был зафиксирован рекорд - совершено более 1,1 миллиона поездок на машинах такси в сутки. Сегодня московское такси - одно из самых удобных и доступных в мире. Число пассажиров такси в городе с 2010 года выросло в 22 раза. Еще в 2011 году на одну машину приходилось пять поездок, а сейчас - 15-17 поездок в день. Среднее время подачи по городу составляет около четырех минут. И даже в пиковые часы среднее время ожидания составит не более семи минут.

Ежедневно на дорогах Москвы работают около 80 тысяч легковых такси с разрешениями, выданными правительствами Москвы и Московской области.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, за прошедшие девять лет таксомоторные компании получили субсидии в размере 1,1 миллиарда рублей, что позволило им компенсировать часть затрат на приобретение свыше 46 тысяч машин такси. В рамках программы было обновлено 70 процентов столичного парка легковых такси. Московский таксопарк сегодня является самым молодым в Европе (средний возраст машины такси - 2,7 года).

В 2021 году предельная стоимость автомобиля, приобретаемого по договору лизинга или в кредит, увеличена на треть - с 1,5 до 2 миллиона рублей, что соответствует средней цене нового автомобиля, произведенного в России (российская сборка - обязательное условие получения государственной поддержки). При приобретении электромобиля размер субсидии будет увеличен в два раза по сравнению с субсидией на покупку автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. При этом стоимость электромобиля не должна превышать 4 миллионов рублей. Данная мера будет способствовать расширению использования электротранспорта в системе таксомоторных перевозок и, особенно, каршеринга.

Кроме того, установлены единые требования к экологическому классу приобретаемых автомобилей - не ниже Евро-4 (ранее допускалось приобретение автомобилей такси экологического класса Евро-3). Это должно способствовать снижению вредного воздействия автотранспорта на экологию города.

Также добавлено требование о предоставлении полиса обязательного страхования гражданской ответственности с указанием соответствующей цели использования легкового автомобиля (такси и каршеринга). Помимо этого, необходимо предоставить уведомление об отсутствии задолженности по штрафам и исполнительным производствам от ФССП России.

Ожидается, что благодаря такой поддержке в этом году будет приобретено порядка 20 тысяч новых машин такси и 10 тысяч автомобилей каршеринга. Общая сумма субсидий составит свыше 280 миллионов рублей.

Таким образом, перевозчики такси и операторы каршеринга смогут продолжить обновление парка машин, поддерживая его на уровне самого молодого в Европе, а москвичи и гости города будут по-прежнему пользоваться новыми, комфортными и безопасными автомобилями. Прием заявок на получение субсидий начнется уже в июле.