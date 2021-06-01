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01.06.2021 13:22
Рубрика: Происшествия

Гидроузел проблем

Специалисты ищут причину подтоплений на Верхней Волге
Текст: Элина Труханова
Российская газета - Экономика Центрального округа № 118(8469)
Ответы на вопрос, почему в последнее время уже два раза (в феврале 2020 года и мае 2021-го) Волга в Ярославской области выходила из берегов, подтапливая не только набережные, но и дачные участки и дома, искали на совместном совещании в Ярославской областной думе представители Верхне-Волжского бассейнового водного управления, ГУ МЧС России по Ярославской области, Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, муниципальных округов и органов исполнительной власти.
Паводок в Верхневолжье всегда приносит немало проблем. Фото: Владимир Смирнов Паводок в Верхневолжье всегда приносит немало проблем. Фото: Владимир Смирнов
Паводок в Верхневолжье всегда приносит немало проблем. Фото: Владимир Смирнов

Так, по мнению начальника регионального ГУ МЧС Олега Бочарова, к подтоплениям привели ошибки в прогнозировании гидрометеорологических явлений, влияющих на притоки и планирование режима работы гидроузлов Рыбинской и Нижегородской ГЭС, отсутствие специализированного краткосрочного прогноза по объемам боковых притоков водохранилищ, а также недостаточный уровень взаимодействия ответственных ведомств.

Фото: Управление МЧС по Красноярскому краю
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- Этой весной только благодаря вмешательству губернатора области и правительства региона удалось избежать чрезвычайной ситуации, - считает генерал-майор внутренней службы Бочаров. - Говоря о причинах ухудшения гидрологической ситуации в регионе в период паводка как в прошлом году, так и этой весной, отметил бы проблемы десинхронизации взаимодействия Росводресурсов, Росгидромета и эксплуатирующих гидроузлы организаций.

Кроме того, по мнению главного ярославского спасателя, более оперативной должны быть реакция межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада на возникающие изменения, "чтобы не в течение месяца, а в течение суток имелась возможность внести корректировку в режим работы гидроузлов".

Согласен с этим и директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.

- В этом году из-за сильных дождей за пару суток приток водохранилища увеличился в три раза. Пока межведомственная рабочая группа собиралась, принимала решение, вода прибывала. Для нас это потеря времени, - подчеркнул он.

Руководитель Верхне-Волжского бассейнового водного управления Александр Баринов заявил о необходимости запретить застройку территорий, находящихся ниже отметки неблагоприятного гидрологического явления (НГЯ).

Фото: Управление МЧС по Красноярскому краю
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- С формированием сильного дождевого паводка в конце апреля, ростом притока воды в Рыбинское водохранилище и сокращением его свободной емкости с Рыбинского гидроузла был увеличен сброс, - пояснил эксперт. - В связи с этим уровень воды в районе Рыбинска и Ярославля превысил отметки неблагоприятного гидрологического явления. Необходимо проводить разъяснительную работу, подключать органы местного самоуправления в направлении предотвращения застройки территорий, расположенных на уровне ниже отметки НГЯ. Затопленные в этом году садоводческие участки как в Ярославской, так и в Костромской и Нижегородской областях относятся именно к этой категории.

По мнению Александра Баринова, необходимо также подготовить обращение в правительство РФ о завершении строительства Чебоксарской ГЭС и поднятию уровня Чебоксарского водохранилища до отметки в 68 метров.

- Это позволит не допустить в регионах, расположенных в бассейне Верхней Волги, неблагоприятной гидрологической обстановки, - уверен руководитель Верхне-Волжского бассейнового водного управления.

Председатель ярославского парламента Михаил Боровицкий подчеркнул, что обращение в адрес Михаила Мишустина будет принято "с привлечением законодателей соседних регионов".

Фото: Владимир Смирнов
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- Запуск Чебоксарского водохранилища в полном объеме позволит в значительной мере снизить нагрузку, которая приходится сегодня на Рыбинское водохранилище. На сегодня оно, по сути, единственное, обеспечивающее весь судоходный ход до Нижней Волги. И в пиковые ситуации его возможностей не хватает, - пояснил Михаил Боровицкий.

Но если обращение в правительство РФ пока готовится, то предложения в адрес Министерства природных ресурсов правительство Ярославской области уже разработало. Как там пояснили, они включают организацию четкого оперативного информационного взаимодействия Росводресурсов, Росгидромета и эксплуатирующих гидроузлы организаций, что позволит быстро корректировать режимы работы гидроузлов, не допуская холостых сбросов и подтоплений. Кроме того, предложено при планировании режимов работы гидроузлов в приоритетном порядке руководствоваться специализированным краткосрочным прогнозом о возможном притоке в водохранилища, утвердить правила использования водных ресурсов Рыбинского водохранилища, а также модернизировать материально-техническую базу областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Подтопления - чрезвычайно болезненная тема для многих областей. Мы бы хотели, чтобы система регулирования была прозрачной для регионов, чтобы она функционировала не только в интересах водного транспорта, но и с учетом обеспечения безопасности территорий, - подытожил спикер Ярославской облдумы.

Справка "РГ"

В самом конце января - начале февраля 2020 года из-за резкого увеличения сбросов воды с Рыбинского водохранилища река Волга (Горьковское водохранилище) в границах Ярославля и Ярославского района вышла из берегов, подтопив более тысячи садовых участков. Поскольку зима была теплой, лед оказался неустойчивым и пришел в движение - на изгибах реки ниже Ярославля образовался 30-35-километровый ледяной затор, в который и уперлись водяные массы, спущенные с водохранилища. Специалисты пришли тогда к выводу, что была допущена ошибка в установлении режимов работы Рыбинской и Нижегородской ГЭС, которая, в свою очередь, произошла из-за отсутствия прогноза гидрологической обстановки на Горьковском водохранилище. В конце апреля - начале мая 2021 года из-за дождевого паводка, совпавшего по времени с весенним половодьем, и, как следствие, увеличенных сбросов на Рыбинской ГЭС подтопило набережные в Рыбинске и Ярославле, а также более 400 дачных участков в Ярославской области и свыше 120 - в Костромской.

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