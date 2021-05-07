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07.05.2021 12:46
Рубрика: Происшествия

С Рыбинского гидроузла снизили сбросы из-за вышедшей из берегов Волги

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
С гидроузла Рыбинского водохранилища сбросы воды снижены до четырех тысяч кубометров в секунду, чтобы стабилизировать обстановку из-за вышедшей из берегов Волги.

По словам официального представителя филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Верхневолжских ГЭС" Натальи Малышевой, с учетом складывающейся гидрологической обстановки с 18:30 6 мая изменен режим работы Рыбинской ГЭС - суммарный сбросной расход снижен на 400 кубометров в секунду. Закрыт один затвор водосливной плотины.

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- С 7 по 10 мая Рыбинская ГЭС будет работать со среднесуточными сбросными расходами 4000 ± 500 кубометров в секунду, - сообщила Наталья Малышева.

Правительство Ярославской области сообщает, что гидрологическая обстановка в регионе начала стабилизироваться. По данным Ярославского ЦГМС, на утро 7 мая уровень воды в Волге в районе Ярославля снизился на три сантиметра и составил 86,69 метра по Балтийской системе (неблагоприятные явления начинаются при 86 метрах), в Рыбинске - на двадцать сантиметров, до 89,13 мБС (неблагоприятные явления - при 89 метрах). Уровень Рыбинского водохранилища снизился на один сантиметр - до 101, 81 метра.

Накануне межведомственная группа по регулированию режимов работы гидроузлов Волжско-Камского каскада приняла предложения, разработанные правительством Ярославской области. Ранее эти предложения были поддержаны на совместном заседании оперативных штабов по обеспечению безопасного прохождения весеннего половодья и паводков Ярославской и Нижегородской областей. В результате были не только снижены сбросы с Рыбинского гидроузла, но и, наоборот, увеличены до 6700 кубометров сбросы с гидроузла Горьковского водохранилища.

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- Только после того, как в условиях обильного дождевого паводка удалось стабилизировать уровень воды в Рыбинском водохранилище, появилась возможность снизить объемы сбросов с гидроузла. Предпринятые меры уже дают положительные результаты, а гидрологическая обстановка в регионе улучшается, - заверил заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

Напомним, в конце апреля - начале мая из-за обильных дождей, совпавших с весенним половодьем, были увеличены до 4500 ±300 кубометров в секунду сбросы с Рыбинского гидроузла, что привело к подтоплениям на участке Горьковского водохранилища от Рыбинска до Костромы. В Ярославской области подтопило больше 400 дачных участков, в Костромской - свыше 120. Вода залила нижние ярусы набережных в Рыбинске и Ярославле, низководный мост, ведущий в село Устье Ярославского района. Высокий горизонт воды осложнил навигацию.

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