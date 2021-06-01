В Брянске мужчина подстрелил двух подростков

В Брянске мужчина стрелял в соседский забор, а попал в двух парней. Теперь по статье "Хулиганство" ему грозит до семь лет лишения свободы.

ЧП произошло в поселке Радица-Крыловка на территории Бежицкого района Брянска, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Накануне местный житель поссорился с соседями, достал ружье и выстрелил в забор между их участками. Однако в этот момент за забором прятались двое ребят 14-ти и 17-ти лет. В результате инцидента оба получили травмы.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, подростки получили легкие ранения стопы и плеча. Получив необходимую медицинскую помощь, они были отправлены домой. Ружье, из которого выстрелил мужчина, - охотничье, официально зарегистрировано.

В отношении стрелявшего следователи возбудили уголовное дело. По информации СК, мужчина в ходе допроса признался, что выстрелил. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.