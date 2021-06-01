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01.06.2021 15:37
Рубрика: Происшествия

В Брянске мужчина подстрелил двух подростков

Текст: Елена Шулепова (Брянск)

В Брянске мужчина стрелял в соседский забор, а попал в двух парней. Теперь по статье "Хулиганство" ему грозит до семь лет лишения свободы.

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ЧП произошло в поселке Радица-Крыловка на территории Бежицкого района Брянска, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Накануне местный житель поссорился с соседями, достал ружье и выстрелил в забор между их участками. Однако в этот момент за забором прятались двое ребят 14-ти и 17-ти лет. В результате инцидента оба получили травмы.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, подростки получили легкие ранения стопы и плеча. Получив необходимую медицинскую помощь, они были отправлены домой. Ружье, из которого выстрелил мужчина, - охотничье, официально зарегистрировано.

В отношении стрелявшего следователи возбудили уголовное дело. По информации СК, мужчина в ходе допроса признался, что выстрелил. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

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