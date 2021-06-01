В Ярославской области полиция проводит проверку после гибели коров на пастбище: животных убило током из-за повреждения линии электропередачи.

- Мы на этом поле пасем коров лет 20, - объясняет владелец личного подсобного хозяйства Василий Гайович из деревни Легчаниха Некрасовского района. - Можно сказать, животные пасутся сами, потому что нам их отлично видно от дома. То есть мы обычно просто наблюдаем за ними со стороны. А в этот день помочь нам, родителям, пасти коров вызвалась дочь-одиннадцатиклассница. То, что она не погибла тоже, - просто чудо. Поняв, что что-то произошло, дочка побежала на выручку. Туда же бросилась и собака. Но после того, как пес завизжал и резко повернул назад, дочка тоже остановилась и дальше не пошла.

Четыре бездыханные коровы лежали рядом с упавшим гнилым деревянным столбом, от которого тянулись провода. Со слов животновода, местные жители видели упавший электростолб за несколько дней до случившегося, но подумали, что провода обесточены, и не встревожились.

- Мы же не электрики. Как понять, что линия под напряжением? - задается вопросом селянин.

Через несколько дней после ЧП энергетики поставили вместо упавшего столба новый. А туши коров по завершении экспертизы были отправлены на утилизацию, за которую владельцу ЛПХ выставили счет в 40 тысяч рублей.

- Это только за утилизацию! - переживает Гайович. - Но ведь и сами животные больших денег стоят - минимум 80 тысяч рублей за голову. Все они были молодыми, перспективными.

Удастся ли животноводам возместить все эти потери, пока не очень ясно. В УМВД по Ярославской области сообщили, что проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Свою проверку по факту ЧП организовал и филиал "Россети Центр Ярэнерго".

За утилизацию животных владельцу ЛПХ выставили счет в 40 тысяч рублей

Правда, результатов обеих проверок еще нет. Но в своем ответе на запрос "РГ" энергетики обратили внимание на то, что выпас сельхозживотных в охранной зоне ЛЭП запрещен.

- Места выпаса и прогона скота определяются органом местного самоуправления поселений и городских округов. Кроме того, они должны быть согласованы с уполномоченным исполнительным органом государственной власти в области ветеринарии и администрациями. Согласно ветеринарным правилам, сельскохозяйственные животные должны содержаться в пределах земельного участка собственника, владельца или пользователя, - пояснили в компании.

То есть можно предположить, что добиваться компенсации своих потерь животноводам из деревни Легчаниха придется, скорее всего, через суд.

Компетентно

Ольга Тихомирова, официальный представитель филиала "Россети Центр Ярэнерго":

- На официальном сайте "Россети Центр" имеется тематический раздел с подробной информацией об опасности электрического тока и правилах поведения вблизи энергообъектов. Также действует телефон прямой линии "Россети Центр": 8-800-220-0-220, по которому во избежание несчастных случаев необходимо незамедлительно сообщить об обнаружении повреждения опор, обрывов проводов, искрения, открытых или поврежденных дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов.