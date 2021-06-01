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01.06.2021 16:41
Рубрика: Общество

В Москве открылся Всероссийский фестиваль "Большая перемена"

Текст: Ксения Колесникова
В День защиты детей в Москве на набережной Парка Горького открылся Всероссийский фестиваль "Большая перемена". С поздравлением в видео-формате к школьникам обратился президент Владимир Путин. Он отметил, что фестиваль объединил ребят, приехавших из всех регионов России:
Фото: Ксения Колесникова/РГ Фото: Ксения Колесникова/РГ
Фото: Ксения Колесникова/РГ

"У школьников нашей страны должны быть широкие возможности, чтобы понять и почувствовать свое признание. Фестиваль призван помочь именно в этом, - обратился президент к школьникам, их родителям и педагогам. - Вы, конечно, знаете и о конкурсе "Большая перемена". В этом году к нему присоединились более 2 миллионов ребят. Он стал настоящим сообществом друзей, единомышленников, пространством развития, творческого настроя, умения ярко, нестандартно мыслить. Сообществом, где ценят каждого".

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Как рассказал на открытии генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, девиз "Большой перемены" - "Здесь не оценивают, а ценят!". Цель этого конкурса - дать возможность каждому ребенку найти свои сильные стороны, раскрыть таланты. Школьные оценки не учитываются. Гораздо важнее - навыки, которые пригодятся детям и подросткам в современном мире: умение работать в команде, способность находить решения в сложных ситуациях, креативить - и не только.

Масштабный фестиваль "Большой перемены" проходит в Москве впервые. Он стал "точкой сборки" современных проектов для детей, местом открытия новых талантов. Одновременно работает более чем 20 площадок. Так, Роскосмос представил "лунную станцию", Росатом - научное пространство Homo Sсience, где школьники погружаются в современный мир науки, Российское движение школьников создало арт-пространство, в котором дети проявляют свои творческие способности, Всероссийский студенческий конкурс "Твой Ход" проводит марафон уличных культур. А специалисты МЧС показывают школьникам новейшую технику, которая помогает спасать жизни.

Фото: Ксения Колесникова/РГ

Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, в этом году в конкурсе "Большая перемена" могут участвовать не только старшеклассники, но и ученики основной школы, начиная с 5 класса, и студенты колледжей. При этом победители не только получают серьезные денежные призы и дополнительные баллы для поступления в ведущие вузы.

"Главное - этот конкурс позволяет объединить школьников, реализовать их идеи. Показывает, как можно самому достичь результатов, которые ставит перед собой молодой человек, это площадка для самореализации, - подчеркнул Сергей Кравцов. - Впервые проходит фестиваль "Большой перемены", где у ребят есть возможность общаться очно. Они поддерживают друг друга, - это очень важно. И я уверен, когда они вырастут, сохранят эту дружбу и будут гордиться тем, что живут в России".

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Кстати, прямо сейчас участники "Большой перемены" могут не только послушать выступления топовых артистов, в числе которых Полина Гагарина, но и сами проявить творческие способности на кастингах ведущих продюсерских центров и популярных шоу, таких как Академия Игоря Крутого, Центр творческого развития "Республика Kids", "Голос" и "Голос.Дети", "Новая волна" и "Детская Новая волна", Всероссийский конкурс юных талантов "Синяя птица", Юниор-Лига КВН, Мюзикл "Большой перемены", проекты Арт-кластера "Таврида" и другие.

Организаторы фестиваля - АНО "Большая перемена", Комплекс социального развития города Москвы, Министерство просвещения РФ, Федеральное агентство по делам молодежи, АНО "Россия - страна возможностей" и АНО "Национальные приоритеты".

Конкурс "Большая перемена" проходит по 12 направлениям: наука и технологии ("Создавай будущее!"), искусство и творчество ("Твори!"), журналистика и новые медиа ("Расскажи о главном!"), урбанистика ("Меняй мир вокруг!"), историческая память ("Помни!"), волонтерство ("Делай добро!"), путешествия и туризм ("Познавай Россию!"), экология ("Сохраняй природу!"), здоровый образ жизни ("Будь здоров!"), образовательные технологии ("Открывай новое!"), предпринимательство ("Предпринимай!") и государственная безопасность ("Служи Отечеству!").

Фото: Ксения Колесникова/РГ
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