Татарстан представил новый серийный российский лимузин

На площадке особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане запущено серийное производство автомобилей Aurus. Первые машины заказчики должны получить в июне. Это будет автомобиль Aurus Senat стоимостью 22 млн рублей. Позже обещают выпустить более доступную версию за 18 млн рублей.

Президент России Владимир Путин оценил достоинства "Аурус" еще в октябре 2018 года на трассе "Сочи Автодрома". На пассажирском сиденье - президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Фото: kremlin.ru

Полноприводный автомобиль представительского класса комплектуется гибридным двигателем объемом 4,4 литра и мощностью около 600 лошадиных сил. Масса - как у грузовика (3,2 тонны). Коробка, разумеется, автомат. Он способен разгоняться до 100 км/ч за 6 секунд и развивать скорость до 250 километров в час. Aurus Senat соответствует экологическому классу Euro 6. Автомобиль длиной 5,6 метра, шириной около двух метров. Внутри - стандартные пять мест.

Большинство автомобилей Aurus планируется продавать на внешних рынках, в первую очередь в странах Ближнего Востока. В долгосрочной перспективе планируется выход на рынки Китая и Западной Европы. Модель совершенного нового автомобиля создана впервые в истории России "с нуля" специалистами Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) при содействии группы Sollers и фонда Tawazun из ОАЭ. Инженеры спроектировали современную платформу для линейки автомобилей, компоненты и дизайн. Работали совместно с ведущими автопроизводителями и инжиниринговыми центрами Европы и Азии. Около 70% поставщиков комплектующих - российские организации.

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, степень локализации выпуска комплектующих для российского люксового седана сейчас составляет 53%. К 2023 году ее планируется довести до 80%. То есть в итоге он "будет самым российским автомобилем", сказал Мантуров.

Пилотную партию автомобилей премиум-класса Aurus выпустили на заводе в Елабуге в марте 2021 года. Но эти машины не поступили в продажу, а направились для испытаний в НАМИ.

До запуска Aurus в серию также были выпущены спецверсии. Они используются в гараже особого назначения ФСО для поездок премьер-министра и президента России.

Серийное производство планируется довести до пяти тысяч автомобилей в год. Такие мощности предусмотрены на производственном комплексе в "Алабуге". До конца этого года на заводе могут выпустить до 350 машин различных комплектаций.

В линейке бренда Aurus представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. В компании "Аурус" в качестве основных конкурентов Aurus Senat рассматривают модели Maybach S-class и Rolls-Royce Ghost II.

Планируется, что на заводе в Елабуге будет также выпускаться внедорожник Aurus Komendant. Этот автомобиль предполагали представить на автосалоне в Москве в 2020 году, однако мероприятие пришлось отменить из-за пандемии.Запустить серийное производство Aurus Komendant планируется в в следующем году. Машина будет конкурировать с Mercedes-Benz GLC 63 AMG, Range Rover и Bentley Bentayga.

До конца этого года планируется выпустить до 350 машин Aurus Senat

Премиальный микроавтобус Arsenal, как предполагается, должен составить конкуренцию Mercedes-Benz V-class VIP и Chevrolet express DEPP platinum, отмечают эксперты агентства "Автостат".

Семейство моделей представительского класса для высших лиц государства разрабатывалось с 2012 года. На создание автомобилей под брендом Aurus из бюджета было затрачено более 12 млрд рублей. Впервые новый автомобиль представили в 2018 году. Тогда президент Владимир Путин приехал на лимузине Aurus Senat Limousine на свою четвертую инаугурацию.

Тем временем проект Aurus стремительно развивается. Помимо серийной машины уже разработан прототип седана, работающий на водороде. Это также будет автомобиль люкс-класса. Сейчас такая российская разработка - единственная в мире.

В марте в НАМИ представили новый прототип тяжелого мотоцикла марки Aurus. Он разработан специально для сопровождения эскортов.

Мотоцикл также создали полностью на новой платформе. На двухколесной машине установили электрический двигатель. Пиковая мощность мотора составляет 139 кВт (190 л.с.). Разгоняется мотоцикл до 100 километров в час за 3,7 секунды.

По признанию экспертов, мотоцикл отличается эффектным дизайном, который отдельными элементами перекликается с автомобилями Aurus. Серийное производство мотоцикла планируется запустить на концерне "Калашников", входящем в состав госкорпорации "Ростех". Первым заказчиком также станет Гараж особого назначения ФСО.

Технические наработки проекта планируется использовать и в других видах транспорта. В частности, в НАМИ допускают возможность использования двигателя Aurus в малой авиации. Это позволит решить вопрос с двигателями. Пока в России для создания новых и модернизации действующих легких самолетов используют импортные авиамоторы. В институте прогнозируют, что адаптация двигателя и выпуск с ним новых самолетов может произойти через четыре-пять лет при достаточном финансировании разработок и заинтересованности рынка в отечественных самолетах малой авиации.

22 миллиона рублей будут стоить автомобили Aurus Senate серийного производства

Адаптированный авиадвигатель подойдет для сельхозсамолетов, самолетов малой авиации, которые перевозят грузы до одной тонны, учебно-тренировочных судов и самолетов местных авиалиний. Конструкторы уверены в спросе на новый мотор.

В минпромторге согласны с этим. Опытно-конструкторские работы по созданию и модернизации поршневых и газотурбинных авиадвигателей, наиболее востребованных на легких воздушных судах, необходимы для разработки новых самолетов, считают в министерстве.