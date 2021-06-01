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01.06.2021 13:53
Рубрика: Происшествия

Омскому курсанту вручат медаль за спасение младенца

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Фото: УМВД России по Омской области Фото: УМВД России по Омской области
Фото: УМВД России по Омской области

За смелость и самоотверженность курсант Омской академии МВД России Кирилл Карюк-Шелков награжден ведомственной медалью "За доблесть в службе". Как сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Парень спас грудного ребенка. Инцидент произошел, когда Кирилл возвращался с учебы. Спускаясь в подземный переход, он увидел гражданина с младенцем на руках, за которым с криком "Отдай ребенка!" бежала взволнованная молодая женщина.

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Курсант, не раздумывая, встал у него на пути. А когда заметил, что мужчина держит отвертку, направленную острием в сторону полугодовалой малышки, не теряя ни секунды, выбил из рук злоумышленника опасный предмет.

Вскоре на место происшествия прибыли полицейские. Агрессора задержали, отвертку и топор, находящийся в его сумке, изъяли.

- Выяснилось, что за грабежи, кражи, нанесение побоев он уже неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. От неадекватного супруга ушла жена, а маленькая дочь едва не пострадала от опасного конфликта между родителями, - сообщил "РГ" начальник ОИОС УМВД России по Омской области Алексей Командыков.

В настоящее время девочка находится с матерью. А омского курсанта, будущего полицейского Кирилла Карюка-Шелкова ждет заслуженная награда, которую ему торжественно вручат в ближайшее время.

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