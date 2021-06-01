КС РФ разъяснил условия проведения одиночных пикетов

Ирина Никифорова из Казани организовала протесты против строительства мусоросжигательного завоза у здания правительства Республики Татарстан. Формально мероприятие подпадало под критерии одиночных пикетов. В течение часа на месте проведения мероприятия находился только один человек - каждый день с 3 по 26 февраля 2020 года. Но правоохранители, а затем и суды посчитали, что Никифорова "фактически организовала коллективное публичное мероприятие", за что и была наказана 30 часами обязательных работ.

Свою роль в организации пикетов активистка не отрицает, однако полагает, что в ее случае нарушены положения статей 29 и 31 Конституции РФ, то есть право на свободу информации и право проводить собрания. КС с этой позицией согласился. Уведомление о проведении массового мероприятия направлено прежде всего на возможно более полное обеспечение безопасных условий - как для самих участников публичного мероприятия, так и для иных лиц, указал суд.

Одиночное пикетирование можно проводить в любых местах и в любое время без вмешательства государства, если иное прямо не установлено законом - эта позиция был высказана в решении суда 2013 года. А оспоренная ситуация противоречит целому ряду положений Основного закона. При уведомлении о проведении публичного мероприятия требуется указать его дату, время начала и окончания. Для серии одиночных пикетов эти данные в принципе указать нельзя.

Нормы, по которым допускается возможность признания совокупности актов пикетирования, организованных одним лицом, проходящих несколько дней с участием в не более одного гражданина признаны не соответствующими Конституции РФ. Дело Ирины Никифоровой подлежит пересмотру.