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01.06.2021 21:04

Час имеет значение

КС РФ разъяснил условия проведения одиночных пикетов
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 119(8470)
Конституционный суд РФ отказался признать массовой акцией серию пикетов, если они проводились на одну тему, но в разное время. Ранее КС установил, что одновременность отдельных одиночных пикетов имеет значение. Это решение "РГ" публикует сегодня.

Ирина Никифорова из Казани организовала протесты против строительства мусоросжигательного завоза у здания правительства Республики Татарстан. Формально мероприятие подпадало под критерии одиночных пикетов. В течение часа на месте проведения мероприятия находился только один человек - каждый день с 3 по 26 февраля 2020 года. Но правоохранители, а затем и суды посчитали, что Никифорова "фактически организовала коллективное публичное мероприятие", за что и была наказана 30 часами обязательных работ.

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Свою роль в организации пикетов активистка не отрицает, однако полагает, что в ее случае нарушены положения статей 29 и 31 Конституции РФ, то есть право на свободу информации и право проводить собрания. КС с этой позицией согласился. Уведомление о проведении массового мероприятия направлено прежде всего на возможно более полное обеспечение безопасных условий - как для самих участников публичного мероприятия, так и для иных лиц, указал суд.

Одиночное пикетирование можно проводить в любых местах и в любое время без вмешательства государства, если иное прямо не установлено законом - эта позиция был высказана в решении суда 2013 года. А оспоренная ситуация противоречит целому ряду положений Основного закона. При уведомлении о проведении публичного мероприятия требуется указать его дату, время начала и окончания. Для серии одиночных пикетов эти данные в принципе указать нельзя.

Нормы, по которым допускается возможность признания совокупности актов пикетирования, организованных одним лицом, проходящих несколько дней с участием в не более одного гражданина признаны не соответствующими Конституции РФ. Дело Ирины Никифоровой подлежит пересмотру.

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