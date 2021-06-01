Белорусские десантники примут участие в учении "Славянское братство"

На тактическое учение "Славянское братство - 2021", которое пройдет с 8 по 19 июня на Раевском полигоне в Новороссийске, отправились около ста белорусских голубых беретов. Об этом информирует во вторник военное ведомство РБ.

В ходе маневров, в которых принимают участие российские, белорусские и сербские десантники, будут отработаны вопросы совместных действий по борьбе с терроризмом подразделений вооруженных сил Союзного государства и Сербии.

В ходе учений предусмотрено также преодоление водных преград, беспарашютное десантирование и боевые стрельбы. Запланирован на учениях и обменен опытом военнослужащих при выполнении условных контртеррористических задач, в том числе и в условиях информационного воздействия.